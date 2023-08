Reklama

Właściwości lawendy

Lawenda to roślina rosnąca w naszym klimacie. Znana jest ze swoich korzystnych dla zdrowia właściwości. W Polsce spotykane są głównie cztery gatunki lawendy:

lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia)

Najchętniej wykorzystywanym surowcem zielarskim są kwiaty lawendy. Zazwyczaj mają kolor fioletowy. Jednak występuje również lawenda o kwiatach różowych lub białych. Kwiaty lawendy są bardzo małe ale liczne. Grupują się w kwiatostany wyglądające jak kłosy. Roślina ta zawiera różne związki, w tym także znany olejek lawendowy. Ma ona zastosowanie nie tylko dla zdrowia, ale również w kuchni i kosmetologii.

Kiedy kwitnie lawenda?

Okres kwitnienia lawendy zaczyna się w Polsce od czerwca lub początku lipca. Czas ten zależy od regionu i warunków atmosferycznych. Koniec kwitnienia przypada na sierpień. To właśnie kwiaty lawendy są tą częścią rośliny, która jest najchętniej wykorzystywana.

Lawenda w domu: zastosowanie lawendy

W jaki sposób można wykorzystać kwiaty lawendy? Znajdują one zastosowanie między innymi:

W zielarstwie: napar z kwiatów ma właściwości uspokajające i delikatnie nasenne. Przynosi również ulgę w problemach trawiennych czy bólu głowy.

Suszone kwiaty można dodać także do herbaty a także do np.: oliwy czy cukru. Nada ona charakterystyczny lawendowy aromat.

Suszonymi kwiatami lawendy można wypełnić płócienne woreczki i poduszki. Te pierwsze idealnie sprawdzą się w szafach, ponieważ lawenda odstrasza mole. Natomiast mała płócienna poduszka z kwiatem lawendy ma właściwości relaksujące i ułatwia zasypianie.

Uprawa lawendy: wiosenne i letnie cięcie

Aby lawenda dobrze się rozgrzewała i pięknie kwitła, należy ją odpowiednio przecinać.

Regularne przycinanie lawendy w odpowiednich porach jest podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym. Systematyczne cięcie lawendy sprawia, że roślina lepiej się rozkrzewia i zagęszcza w kolejnych latach. Ponadto cięcie pobudza także roślinę do ponownego kwitnienia. Lawenda musi być przycinana co roku, i to dwukrotnie.

Pierwsze cięcie w roku odbywa się po zimie - cięcie wiosenne .

. Drugie cięcie letnie po okresie kwitnienia - cięcie letnie.

Wiosenne cięcie lawendy wykonuje się na początku kwietnia. Temu zabiegowi poddaje się tylko gałązki nie zdrewniałe. Przycinając je o około 1/3 długości, jednak powyżej nieulistnionych części pędów. Wiosenne przycinanie lawendy jest zabiegiem, który wykonuje się przed okresem kwitnienia.

Letnie cięcie lawendy jest to zabieg przeprowadzany po okresie kwitnienia tej rośliny. Wykonuje się go od lipca do końca sierpnia. Warto przycinać lawendę tuż po kwitnieniu, bowiem za późne przycięcie krzewinki powoduje jej gorsze zimowanie. Również przy cięciu letnim skracamy wszystkie pędy lawendy o około 1/3 długości. Dla ułatwienia możemy ciąć nad drugą parą młodych liści. Warto pamiętać o tym, że zabieg cięcia wykonywany jest wyłącznie dla pędów ulistnionych, które nie są zdrewniałe. Po okresie kwitnienia usuwamy także przekwitające kwiatostany. Na koniec, po zakończeniu zabiegów przecinania podlewamy roślinę odpowiednim nawozem przeznaczonym dla tego gatunku.