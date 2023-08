Reklama

Utrata kwiatów ze storczyka nie oznacza, że trzeba go wyrzucić. Storczyki to rośliny, które kwitną cyklami. Należy zapewnić im odpowiednie warunki, by mogły często zakwitać.

Co robić, gdy storczyk zrzucił kwiaty?

Kiedy storczyk zrzuca swoje kwiaty, jest to sygnał, że roślina przechodzi w stan spoczynku. Po przekwitnięciu storczyka możemy zastosować dwie metody pielęgnacji. Po pierwsze, możemy przyciąć pędy rośliny, aby pobudzić ją do wytwarzania nowych pędów kwiatowych. Alternatywnie, możemy też poczekać, aż roślina sama zrzuci przekwitłe kwiaty.

Jaka gleba pod storczyka?

Storczyki naturalnie nie rosną w zwykłej ziemi. Do rozwoju potrzebują lżejsze i bardziej przepuszczalne podłoże, które umożliwi swobodny przepływ wody i powietrza. Warto wybrać podłoże skomponowane z kory drzewnej, węgla drzewnego i pianki, które zagwarantuje odpowiednią drenaż i zapewni korzeniom dostęp do powietrza.

Storczyki: Jak często je podlewać?

Specyficzny jest także sposób podlewania storczyków. Rośliny te najlepiej hodować w przezroczystych doniczkach, by łatwiej obserwować ich korzenie. Jeśli korzenie storczyka są zielone, a ziemia się do nich przykleja – wtedy trzeba wstrzymać się z podlewaniem.

Storczyki najlepiej podlewać raz w tygodniu w pierwszej połowie dnia, by roślina zdążyła wyschnąć do wieczora. Ważne jest też, by robić to odpowiednio. Doniczkę należy zanurzyć w wodzie, a potem pozwolić by nadmiar wody wypłynął. Storczyk nie może stać w wodzie. Roślina musi mieć swobodny dostęp powietrza do korzeni od spodu. Dopiero po pozbyciu się nadmiaru wody można storczyka z powrotem umieścić w osłonce.

Jaką wodą podlewać storczyki?

Dobrze zwrócić też uwagę na rodzaj wody, którą podlewamy storczyki. Powinna być to woda miękka, czyli na przykład przegotowana i ostudzona. Do podlewania tych roślin sprawdzi się także deszczówka. Storczyki lubią też być podlewane wodą o kwaśnym odczynie. Dlatego też od czasu do czasu do wody, którą je podlewamy, warto dodać kilka kropel soku z cytryny.

Ważny jest też czas pomiędzy podlewaniem storczyków. Zazwyczaj wystarczy to robić co 7-14 dni. Latem co tydzień, zimą, co dwa tygodnie.

Storczyki nie lubią zimna

Storczyki należy chronić przed zimnem. By zapewnić im optymalne warunki do rozwoju i kwitnięcia, powinniśmy je postawić w jasnym, ale nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych miejscu. Storczykom może zaszkodzić wietrzenie i stanie blisko zimnej szyby. Te rośliny bardzo źle znoszą także temperaturę poniżej 10 st. C. Nie należy też stawiać doniczek ze storczykami blisko kaloryfera, ponieważ te kwiaty do rozwoju potrzebują wilgotnego powietrza.