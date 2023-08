Zastanawiasz się, jak odgrodzić się od sąsiadów naturalnym żywopłotem? Nie do końca przemawia do ciebie pomysł posadzenia popularnych drzewek ogrodowych? Sprawdź, co może pasować przy ogrodzeniu zamiast niemodnej już tui szmaragdowej.

Zaaranżuj swoją działkę w nowoczesny sposób. Tuje szmaragdowe wychodzą już z mody, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie kilka ogrodowych alternatyw. Przeczytaj, co najlepiej zasadzić przy siatce albo płocie. Co wziąć pod uwagę przy wyborze roślin do ogrodzenia? Zanim kupisz rośliny, które udekorują twoje ogrodzenie i działkę, warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Przede wszystkim postaw na krzaczki, które będą pasować swoją wielkością i szerokością do siatki czy np. drewnianych przęseł. Wybierz także takie rośliny, które będą dobrze rosły w warunkach panujących w ogrodzie. Określ wymagania glebowe i klimatyczne sadzonek przed posadzeniem ich na obrzeżach działki i dopasuj do klimatu, w którym będą rosły. Jeżeli zależy ci nie tylko na odgrodzeniu się od sąsiadów, ale i na walorach estetycznych, najlepiej sprawdzą się krzaczki ozdobne, które łatwo i szybko się rozkrzewiają, a także są łatwe w uprawie i pielęgnacji. Po wybraniu roślin przesadź je w docelowe miejsce i pamiętaj o ich regularnym podlewaniu oraz nawożeniu. Tuje wyszły z mody. Co posadzić przy ogrodzeniu zamiast nich? Jeżeli tuje nie spełniają twoich wymagań, masz jeszcze kilka alternatyw. Poniżej zebraliśmy specjalnie dla ciebie ciekawe gatunki, które będą się estetycznie prezentować w twoim ogrodzie. Oto one! Cyprysiki Cyprysiki są bardzo podobne do tui, ale są mniej podatne na choroby i szkodniki. Dobrze znoszą również cięcie, dzięki czemu można je formować w różne kształty. Lubią rosnąć w miejscach osłoniętych od wiatru. Najlepiej czują się w wilgotnej, żyznej glebie. Berberysy Berberysy to krzewy o ozdobnych kolcach i liściach. Dobrze znoszą cięcie i mają ciekawy kolor. Mogą zrzucać liście na zimę, jednak nie wszystkie gatunki to robią. Są łatwe w uprawie, jednak nie rosną dosyć szybko. Roczny przyrost to około 10 cm. Laurowiśnia wschodnia Laurowiśnia wschodnia jest krzewem o pięknych, zimozielonych liściach. Dobrze znosi niskie temperatury. Można ją dowolnie przycinać. Rozrasta się szybko i bujnie. Przy odpowiednio dobranym dla niej miejscu może przyrastać nawet do 60 cm w ciągu roku. Lubi przepuszczalną glebę o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Bluszcz pospolity Bluszcz pospolity to pnącze o ozdobnych liściach dobrze znosi cięcie, szybko rośnie i potrafi przeżyć nawet w niekorzystnych warunkach. Trzeba go przed zimą jedynie okryć słomą albo włókniną. Bluszcz lubi stanowiska osłonięte od wiatru. Warto pamiętać, że jego owoce są trujące. Roczny przyrost rośliny może osiągnąć nawet 1 metr.