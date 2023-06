Reklama

Jeżeli hodujesz borówkę amerykańską, musisz wiedzieć, że krzew, który daje słodkie, soczyste i ciemnofioletowe jagody, nie ma dużych wymagań. Wystarczy odpowiednio zadbać o krzaczki, aby w sezonie odwdzięczyły ci się owocami. Co trzeba zrobić? Oto kilka ogrodniczych wskazówek.

Borówka amerykańska nie owocuje? Jest na to sposób

Czasami zdarza się, że mimo wielu wysiłków borówka amerykańska nie ma żadnych owoców. Co może być tego przyczyną? Przede wszystkim krzew może mieć zbyt zasadowe podłoże. W takiej ziemiuprawy mogą marnieć, są podatne na choroby i wydają znacznie mniej owoców lub w ogóle ich nie mają.

Borówki najlepiej czują się w miejscach słonecznych, osłoniętych od wiatru i w kwaśnej glebie, najlepiej próchnicznej. Być może najlepszym rozwiązaniem dla ciebie będzie przesadzenie krzaczka, który w następnym sezonie od połowy lipca do końca września obrodzi owocami. Pamiętaj, że pąki kwiatowe borówek mogą w ogóle się nie zawiązać, jeżeli krzaczek rośnie w cieniu. Borówki z tego powodu są też kwaśne albo o wiele mniejsze niż te zebrane z nasłonecznionych miejsc.

Nawożenie krzaczków borówki i szczepionka mikoryzowa dla większych zbiorów

W zwiększeniu plonów borówki amerykańskiej ważne jest regularne stosowanie nawozów zakwaszających ziemię (np. na bazie siarczanu amonu lub saletry amonowej). Krzaczki można również wzmacniać kompostem wymieszanym z kwaśnym torfem (najlepiej w proporcji 1:2).

Warto pamiętać o tym, że borówki lepiej rosną i obradzają, jeżeli grzyby mikoryzowe w glebie żyją w symbiozie z korzeniami krzaczka. Aby poprawić plony, można pomyśleć o specjalnych szczepionkach mikoryzowych, które odżywią roślinę i poprawią jej odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Ściółkowanie borówki amerykańskiej gwarancją obfitych plonów

W uprawie borówki bardzo ważne jest zachowanie stałej wilgotności podłoża. Najlepiej uzyskać taki efekt poprzez ściółkowanie gleby ograniczające parowanie wody i rozrastanie się chwastów pod krzaczkiem.

Najlepszą ściółką będzie kora sosnowa. Zimą kopczyki ze ściółki zapobiegną przemarzaniu korzeni. Krzaczek na wiosnę obudzi się do życia i latem wyda upragnione owoce. Koniecznie pamiętaj też o solidnym nawadnianiu borówki, gdy zaczną się upały. Zbyt sucha ziemia może ograniczyć plony i skutecznie zahamować wzrost rośliny.

Przytnij stare krzaczki borówki, aby zaczęły znów owocować

Czasami może zdarzyć się, że stare, przerośnięte krzaczki borówki przestają owocować. Aby to zmienić, należy pozbyć się starych pędów i odmłodzić roślinę. Cięcie wszystkich pędów tuż nad ziemią należy wykonać wczesną wiosną, aby krzaczek miał szansę odbić. Ogrodnicy są zgodni co do tego, że krzewy borówek najlepiej owocują, gdy ich pędy mają 2-3 lata.