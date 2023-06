Reklama

Naturalny oprysk ogórków i pomidorów przeciwko zarazie ziemniaczanej, czyli chorobie o podłożu grzybiczym, pomoże ci uratować krzaczki z uprawami. Wykonanie mieszanki na bazie drożdży piekarskich jest naprawdę proste. Poznaj na nią przepis i przygotuj ekologiczną broń na grzyby. Z tego sprawdzonego sposobu korzystały już nasze babcie. Jest tani i skuteczny.

Zaraza ziemniaczana na ogórkach i pomidorach – jak ją rozpoznać?

Reklama

Choroba, którą wywołują grzyby z rodziny Phytophthora infestans, swoją nazwę wzięła od ziemniaka. To właśnie na tym warzywie najczęściej pojawiają się charakterystyczne zmiany na liściach i bulwach. Zaraza potrafi też zainfekować pomidory i ogórki. Jak ją rozpoznać?

Na liściach najczęściej pojawiają się szarozielone plamy, które z czasem stają się brązowe. Zmiany mogą obejmować też łodygi. Gdy pomidory lub ogórki zaczną dojrzewać, można na nich zaobserwować wypukłe plamy. Plony szybko opadają i nie nadają się do spożycia.

Oprysk z drożdży najskuteczniejszy na zarazę

Przygotowanie ekologicznego oprysku z drożdży na ogórki i pomidory jest bardzo proste, tanie i szybkie. Potrzebujesz jedynie rozpuścić kostkę drożdży w dziesięciu litrach ciepłej (ale nie gorącej) wody. Dokładnie wymieszaj miksturę i przelej ją do opryskiwacza. Kolejny krok to wykonanie oprysku i powtórzenie go po tygodniu.

Reklama

Według innego przepisu można kostkę drożdży rozpuścić w niecałym litrze tłustego mleka, a dopiero potem połączyć taką mieszankę z dziesięcioma litrami wody. Do oprysku warto również dodać łyżkę płynnego szarego mydła, aby mikstura lepiej przyklejała się do liści rośliny.

W okresie wegetacyjnym mieszankę z drożdży najlepiej stosować regularnie, aby zapobiec powrotom grzybów, które potrafią w kilka dni zainfekować krzaczki. Oprysk można też wykonać prewencyjnie, zanim jeszcze zauważysz jakiekolwiek niepokojące zmiany na liściach lub łodygach. Najlepiej spryskać zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną stronę liści.

Jak działa naturalny oprysk z drożdży?

Drożdże piekarskie potrafią skutecznie zwalczyć wszelkiego rodzaju choroby grzybowe na roślinach. Taki naturalny oprysk jest bezpieczny i naturalny. Gdy uporasz się z chorobą na krzaczkach, można spokojnie spożywać ogórki i pomidory – oczywiście jeżeli nie wystąpiły na nich brązowe plamy.

Mechanizm oprysku jest banalny. Drożdże nie są w żaden sposób szkodliwe dla roślin. Gdy jednak opryska się nimi zainfekowane krzaczki, gatunki chorobotwórcze zaczynają konkurować z drożdżami, które są od nich silniejsze. W efekcie zaraza ziemniaczana przegrywa tę walkę i przestaje się namnażać.

Drożdże są bogate w wiele dobroczynnych substancji. Zawierają m.in. witaminy z grupy B, żelazo organiczne i węglowodany. Gdy zastosujesz naturalny oprysk, nie tylko ochronisz swoje zbiory, ale też sprawisz, że dobroczynne grzyby w postaci drożdży wejdą w symbiozę z rośliną i przy okazji ją odżywią.