Prace w ogrodzie, które polegają na pozbywaniu się starych drzewostanów, tylko z pozoru wydają się łatwym zadaniem. Niektórzy myślą, że wystarczy równo przyciąć drzewo – i gotowe… Niestety pozostają jeszcze korzenie i twarde pnie. Jak się ich pozbyć bez użycia łopaty, koparki czy ciągnika? Wyjaśniamy.

Usuwanie pnia za pomocą ognia

Jeżeli chcesz pozbyć się z ogrodu okazałego pnia lub karpy, spróbuj usunąć resztki drzew za pomocą kontrolowanego ognia. Na początek w drewnie wywierć wiertarką kilka otworów. Możesz też wyrąbać je siekierą. Do środka włóż naftę albo polej karpę olejem opałowym. Substancje powinny dokładnie przesiąknąć przez drewno. Najlepiej odczekać kilka dni i po ich upływie podpalić pień.

Koniecznie monitoruj cały proces spalania. Po pewnym czasie ogień wypali resztki drzewa i zamieni je w popiół. Potem wystarczy pozbierać zwęglone resztki. Wypalone miejsce możesz zasypać ziemią i posiać na niej trawnik.

Użyj grzybni do rozkładu pni

Kolejny sposób to kupienie specjalnej grzybni, która rozkłada pnie i korzenie.Grzyb Peniophora gigantea występuje w naturze i bytuje tylko na obumarłych drzewach.Co ważne – taka grzybnia nie szkodzi roślinom, które rosną dookoła. Specyfik należy rozpuścić w pięciu litrach wody. Niektóre produkty są już gotowe do użycia i nie trzeba ich rozrabiać.

Taką mieszankę wlewa się do otworów nawierconych w pniu i owija się go szczelnie folią. Całość można też przykryć ściółką. Po około sześciu miesiącach grzybnia rozłoży drewno. W przypadku dużych pni cały proces może potrwać dłużej.

Zastosuj nawóz azotowy do usunięcia pnia bez jego wycinania

Trzecia metoda polega na zastosowaniu nawozu azotowego z saletrą amonową. W tym przypadku nawierć otwory w pniu i wsyp nawóz do środka. Pniak należy przysypać ziemią. Po pewnym czasie zacznie się on powoli rozkładać. Ten ostatni sposób trwa najdłużej i może zająć nawet kilka lat.