Reklama

Borówka wysoka (Vaccinium corymbosum) to krzew z rodziny wrzosowatych, który osiąga nawet do 2,5 metrów wysokości. Roślina pochodzi z Ameryki Północnej, dlatego potocznie jej owoce nazywają się borówką amerykańską. Krzaczki lubią próchniczną, przepuszczalną ziemię i słoneczne stanowiska. Kiedy je nawozić i czym? Sprawdź, co radzą ogrodnicy.

Borówka amerykańska: Czym nawozić krzaczki?

Reklama

Ci, którzy uprawiają borówkę amerykańską, polecają regularnie nawozić ją środkami zakwaszającymi ziemię. Roślinę może także wzmacniać specjalnym kompostem, który trzeba wymieszać z kwaśnym torfem. Ogrodnicy polecają zastosować proporcje 1:2. Należy pamiętać o tym, aby unikać stosowania nawozów naturalnych na bazie obornika. Borówki nie lubią bowiem jego zasadowego, wysokiego pH.

Kiedy najlepiej nawozić borówki?

Najlepszym czasem na nawożenie jest okres od wiosny do lata. Najlepiej podsypywać krzaczki co miesiąc, aby przyspieszyć ich intensywny wzrost. Najlepsze odżywki to te na bazie siarczanu amonu lub saletry amonowej. Pierwsze zasilenie należy zrobić najpóźniej po kwitnieniu krzewów, gdy pojawią się pąki kwiatowe.

Drugie zasilenie warto wykonać na początku czerwca, czyli po zawiązaniu się owoców, a kolejne pod koniec – kiedy już skończy się okres ich wzrastania. Kolejny cykl nawożenia należy rozpocząć jesienią – najlepiej na przełomie września i października. Tym razem sięgnij po nawóz z fosforem i potasem. To substancje, które zabezpieczą krzaczek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i pomogą mu przetrwać do kolejnej wiosny.

Reklama

Nawożenie borówki amerykańskiej: Zasady

Nawożenie borówki amerykańskiej powinno być przeprowadzane w bezdeszczowy dzień. Krzew po zasileniu trzeba obficie podlać. Koniecznie przestrzegaj też określonych przez producenta dawek nawozu, aby nie zaszkodzić swoim uprawom. Nadmiar nawozu może skutkować kiepskimi zbiorami.

Szczepionka mikoryzowa dla lepszych plonów i szybszego wzrostu borówki

Borówki będą szybko rosły i obficie obradzały, jeżeli zafundujesz im specjalną szczepionkę mikoryzową z grzybów, które wchodzą w symbiozę z korzeniami krzaczka. Dzięki nim borówka będzie zdrowa i wyda soczyste owoce.