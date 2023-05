Oto kilka ważnych zadań, o których powinni pamiętać właściciele ogródków działkowych w maju:

Reklama

Siew i sadzenie roślin

Siew i sadzenie roślin: Maj to dobry czas na posadzenie większości roślin warzywnych i ozdobnych. W zależności od klimatu i regionu, można posadzić m.in. pomidory, ogórki, fasolę, dynie, szpinak, rukolę, bazylie, czy petunie.

Reklama

Podlewanie

Podlewanie: W maju temperatura powietrza zaczyna rosnąć, co oznacza, że rośliny potrzebują więcej wody. Warto pamiętać, że podlewanie powinno odbywać się z umiarem, aby ziemia nie stała się zbyt mokra, co może prowadzić do chorób roślin i ściągnąć szkodniki.

Nawożenie

Nawożenie: W tym okresie rośliny intensywnie rosną i wymagają dodatkowej dawki składników odżywczych. W sklepach ogrodniczych można znaleźć gotowe nawozy dostosowane do różnych rodzajów roślin.

Odchwaszczanie

Odchwaszczanie: W maju trawa i chwasty zaczynają intensywnie rosnąć, co oznacza, że należy regularnie usuwać niepożądane rośliny z ogródka.

Przycinanie

Przycinanie: Niektóre rośliny wymagają regularnego przycinania, aby zachować odpowiedni kształt i rozmiar. W maju warto przyciąć np. krzewy ozdobne.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami roślin

Ochrona przed szkodnikami i chorobami: Wraz z cieplejszymi dniami pojawiają się różne szkodniki i choroby, które mogą zniszczyć rośliny. Warto regularnie sprawdzać stan roślin i stosować odpowiednie środki ochrony.

Stan ziemi

Regularne sprawdzanie stanu ziemi: W maju warto regularnie sprawdzać wilgotność i pH ziemi, aby upewnić się, że rośliny mają odpowiednie warunki do wzrostu. Można również dodać do ziemi humusu, który poprawi jej strukturę i skład.