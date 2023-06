Reklama

Zamiokulkas, znany również jako drzewko pieniężne lub Zeezee Plant, to roślina doniczkowa pochodząca z Afryki. Jest stosunkowo łatwy w uprawie i nie wymaga zbyt skomplikowanej pielęgnacji.

Istnieje dosyć prosty sposób, by zadbać o zamiokulkasa i sprawić, by wypuścił wiele nowych liści. Tym trikiem jest stosowanie odżywki z pokrzywy.

Może być ona bardzo korzystna dla tej rośliny, ponieważ pokrzywa zawiera naturalne składniki odżywcze, które mogą wspomóc wzrost i kondycję rośliny.

Oto sposób przygotowania odżywki z pokrzywy:

Zebranie pokrzywy: Najlepiej zebrać młode liście pokrzywy, ponieważ mają one większą zawartość składników odżywczych. Upewnij się, że zbierasz pokrzywę z czystego, nietoksycznego miejsca, wolnego od pestycydów i zanieczyszczeń. Jeśli to nie jest sezon na młode liście, można użyć suszonych, nawet w postaci torebki do zaparzania.

Przygotowanie roztworu: Umieść zebrane liście pokrzywy w garnku i zalej je wodą. Stosunek liści do wody może wynosić około 1:5 (jedna część liści na pięć części wody). Możesz dostosować proporcje, aby uzyskać silniejszy lub słabszy roztwór, w zależności od preferencji.

Gotowanie: Podgrzewaj wodę z liśćmi pokrzywy, doprowadzając ją prawie do wrzenia. Następnie zmniejsz ogień i gotuj roztwór przez około 15-20 minut. Jeśli używasz pokrzywy w torebce, po prostu zalej ją wrzątkiem i odstaw na ten czas do zaparzenia.

Odstawienie do ostygnięcia: Po ugotowaniu odżywki z pokrzywy, pozostaw ją do ostygnięcia. Możesz również przykryć naczynie, aby zapobiec parowaniu.

Odcedzenie: Gdy roztwór ostygnie, odcedź go przez sitko lub gazę, aby usunąć resztki liści. Pozostaw tylko czysty płyn.

Nawożenie zamiokulkasa: Rozcieńcz odżywkę z pokrzywy wodą w stosunku 1:10 (jedna część odżywki na dziesięć części wody). Następnie użyj tego roztworu do podlewania zamiokulkasa zamiast zwykłej wody. Nawóz z pokrzywy można stosować raz na 4-6 tygodni.