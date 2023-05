Reklama

Przesadzanie:

Jeśli wcześniej wysiałeś nasiona pomidorów wewnątrz lub użyłeś gotowych sadzonek, możesz przesadzić je do ogrodu na stałe. Wybierz dobrze naświetlone miejsce z dostępem do co najmniej 6-8 godzin światła dziennie.

Podlewanie:

Pomidory potrzebują regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie wzrostu i owocowania. Woda powinna być dostarczana w miarę potrzeb, utrzymując glebę wilgotną, ale nie przemoczonym.

Nawożenie:

Pomidory są roślinami, które potrzebują odpowiedniego nawożenia, aby wytworzyć zdrowe owoce. Możesz stosować nawozy organiczne lub sztuczne nawozy roślinne, które są bogate w azot, fosfor i potas. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu nawozu.

Zabezpieczanie roślin:

W maju, gdy temperatury wzrastają, warto zabezpieczyć rośliny przed silnym wiatrem i ewentualnym gradem. Możesz zainstalować paliki i przewiązać rośliny, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie.

Usuwanie chwastów:

Kontrola chwastów jest ważna, aby zapewnić pomidorom dostęp do odpowiednich zasobów glebowych i uniknąć konkurencji. Regularnie usuwaj chwasty wokół roślin pomidorowych.

Ścinanie bocznych pędów:

Pomidory często wytwarzają boczne pędy między liśćmi a głównym pędem. Regularne usuwanie tych pędów (proces zwanym "zawiązkiem") pozwoli skierować energię rośliny na rozwój owoców.

Zapewnienie wsparcia:

W miarę jak pomidory rosną, potrzebują wsparcia, zwłaszcza jeśli wybierasz odmiany o większych owocach. Możesz użyć klatek, siatek lub innych struktur, które pomogą podtrzymać rośliny.

Monitorowanie szkodników i chorób:

Wzrost pomidorów może być narażony na różne szkodniki i choroby. Regularnie sprawdzaj rośliny, aby zidentyfikować ewentualne problemy i zastosuj odpowiednie środki ochrony roślin, jeśli to konieczne.