Gdzie gwiazda betlejemska natychmiast marnieje?

Gwiazda betlejemska to roślina wymagająca. Złe stanowisko może zniszczyć ją bardzo szybko. Unikaj tych miejsc, by jej nie stracić:

Reklama

Grzejniki i ciepłe nawiewy : To bardzo częsty błąd. Wysoka temperatura i suche powietrze szybko wysuszają podłoże. Liście rośliny więdną i opadają.

: To bardzo częsty błąd. Wysoka temperatura i suche powietrze szybko wysuszają podłoże. Liście rośliny więdną i opadają. Zimny parapet i przeciągi : Poinsecja nie może stać na zimnym parapecie. Uważaj na miejsca, gdzie często otwierasz okno. Przeciąg uszkadza jej delikatne liście i hamuje wzrost.

: Poinsecja nie może stać na zimnym parapecie. Uważaj na miejsca, gdzie często otwierasz okno. Przeciąg uszkadza jej delikatne liście i hamuje wzrost. Zacienione miejsce : Brak światła to wyrok. Jeśli postawisz ją z dala od okien, liście zaczną żółknąć, a przykwiatki opadną. Wzrost rośliny zahamuje się.

: Brak światła to wyrok. Jeśli postawisz ją z dala od okien, liście zaczną żółknąć, a przykwiatki opadną. Wzrost rośliny zahamuje się. Właściwe stanowisko: Postaw gwiazdę betlejemską na jasnym parapecie, z dala od przeciągów i źródeł ciepła. Okno wschodnie lub zachodnie sprawdzi się najlepiej.

Gwiazda betlejemska: Kluczowe zasady pielęgnacji

Prawidłowe stanowisko to podstawa, ale liczy się też reszta pielęgnacji:

Temperatura : Utrzymuj ją w przedziale 18 do 22°C, gdy roślina kwitnie.

: Utrzymuj ją w przedziale 18 do 22°C, gdy roślina kwitnie. Podłoże : Poinsecja potrzebuje żyznej, próchniczej ziemi (pH 5-6,5).

: Poinsecja potrzebuje żyznej, próchniczej ziemi (pH 5-6,5). Podlewanie : Podlewaj poinsecję, gdy wierzchnia warstwa gleby jest sucha. Nie stawiaj doniczki na podstawce z wodą. To spowoduje gnicie korzeni.

: Podlewaj poinsecję, gdy wierzchnia warstwa gleby jest sucha. Nie stawiaj doniczki na podstawce z wodą. To spowoduje gnicie korzeni. Dostęp do światła : Regularnie obracaj doniczkę co kilka dni. Dzięki temu każda część rośliny otrzyma światło, a jej pokrój pozostanie symetryczny.

: Regularnie obracaj doniczkę co kilka dni. Dzięki temu każda część rośliny otrzyma światło, a jej pokrój pozostanie symetryczny. Nawożenie: Nawoź poinsecję w czasie wzrostu. Możesz użyć gotowego nawozu lub naturalnej odżywki, na przykład z drożdży.

Źródło: Top.pl