Zwartnica (Hippeastrum). Co to za roślina?

Zwartnica (Hippeastrum) to rodzaj rośliny z rodziny amarylkowatych. Zalicza się do niej około 80 gatunków, które naturalnie rosną w klimacie tropikalnym i subtropikalnym Ameryki Południowej, począwszy od Argentyny aż po Karaiby i Meksyk. Zwartnica to roślina cebulowa. Jej cebulki mają średnicę między 5 a 12 cm. Wyrastają z nich zimozielone liście. Pośrodku znajduje się długa na około 60 cm łodyga, na której szczycie kwitnie kilka dużych, bardzo ozdobnych kwiatów. Hippeastrum zazwyczaj ma kwiaty w kolorze czerwonym, różowym, pomarańczowym lub też białym.

Jak odróżnić zwartnicę o amarylisa?

Zwartnica często mylona jest z amarylisem. Jednak te dwie rośliny można łatwo rozróżnić. Bowiem zwartnica ma 4, maksymalnie 6, kwiatów, a jej łodyga jest pusta w środku. Natomiast u amarylisa tych kwiatów może być nawet do 12, zaś jego łodyga mimo że z zewnątrz wygląda podobnie, to wewnątrz jest pełna. Dodatkowo hippeastrum uprawiane w naszym klimacie umiarkowanym zakwita wczesną wiosną - w przeciwieństwie do amarylisa, który kwitnie późnym latem.

Wymagania uprawowe oraz pielęgnacja zwartnicy (hipperastrum)

Zwartnica w warunkach naturalnych rośnie w ciepłym klimacie i te warunki odpowiadają jej najbardziej. Dlatego też w krajach, w których panuje klimat subtropikalny oraz tropikalny, może ona być uprawiana w gruncie. W naszym klimacie umiarkowanym jest hodowana wyłącznie w doniczce jako roślina pokojowa.

Hippeastrum lubi światło, zwłaszcza w okresie kwitnienia oraz dość wysoką temperaturę powietrza. Optymalny zakres temperatur to między 20 a 23 stopnie Celsjusza.

Zwartnicę podlewa się umiarkowanie, odstaną wodą, najlepiej o odczynie lekko kwasowym (czyli pH wynoszącym między 5 a 6,5). Wyjątkiem jest czas, kiedy pojawiają się pędy kwiatostanowe. Wówczas wymaga ona intensywniejszego podlewania.

W czasie wegetacji można ją nawozić średnio co 3 tygodnie nawozem do roślin kwitnących. Zazwyczaj okres jej kwitnienia wypada od lutego do kwietnia lub maja.