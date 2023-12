Gwiazda betlejemska. Skąd pochodzi symbol świąt?

Już sama nazwa gwiazdy betlejemskiej nierozerwalnie kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Przepiękne, czerwone ulistnienie rośliny powoduje, że bardzo chętnie kupujemy ją, aby cieszyła oko domowników. Gwiazda betlejemska to jej powszechnie znana nazwa. Przez botaników roślina określana jest jako poinsecja, wilczomlecz nadobny, a z łaciny Euphorbia pulcherrima. Ma bardzo dekoracyjne czerwone liście, dzięki którym stała się symbolem świąt Bożego Narodzenia i to właśnie w tym czasie kupowana jest najchętniej.

Naturalnie rośnie w Meksyku i Gwatemali, gdzie osiąga wysokość nawet do 2 metrów. Najbardziej dekoracyjną częścią rośliny są liście, które po przekwitnięciu niestety opadają. To powoduje, że roślina bardzo często ląduje w koszu, a wystarczy zapewnić jej odpowiednie warunki, by móc cieszyć się nią przez cały rok.

Reklama

Choć gwiazda betlejemska to roślina doniczkowa, jest również uprawiana na kwiat cięty. W wazonie przetrwa nawet 3 tygodnie.

Reklama

Poinsecja w domu. Czego potrzebuje, by przetrwać cały rok?

Poinsecja potrzebuje stanowiska jasnego, ciepłego i o dużej wilgotności powietrza. W ciepłe miesiące doskonale poradzi sobie na balkonie czy w ogrodzie, ale w miejscu, gdzie nie będzie narażona na bezpośrednią ekspozycję na słońce. Gdy zrobi się chłodniej, należy z powrotem zabrać ją do domu, ponieważ źle znosi niskie temperatury. Choć lubi ciepło, nie należy stawić jej blisko grzejnika. Wietrząc mieszkanie, trzeba zwrócić uwagę, czy roślina nie stoi w przeciągu.

Gwiazda betlejemska. Co zrobić, gdy przekwitnie?

Gdy roślina przekwitnie (zwykle dzieje się to pod koniec lutego), przechodzi w stan spoczynku. Jej liście opadają, ale na ich miejscu bardzo szybko pojawiają się nowe przyrosty. Roślinę można wtedy przesadzić do doniczek balkonowych czy tarasowych już w marcu. W przypadku gwiazdy betlejemskiej sprawdzi się uniwersalna ziemia lub przeznaczona dla sukulentów bądź kaktusów. Najważniejsze, aby podłoże było przepuszczalne, gdyż poinsecja nie lubi zastoju wody. Zbyt wilgotne podłoże może doprowadzić do gnicia jej korzeni czy rozwoju chorób grzybowych.

Gwiazda betlejemska ma wyjątkowo wrażliwy system korzeniowy, dlatego najlepiej przesadzać ją razem ze starą ziemią, a nawet doniczką. Gdy pojawiają się nowe przyrosty, jest to też dobry czas na jej przycięcie. Wystarczy przyciąć poinsecję kilka centymetrów nad nowymi pąkami. Gdy gwiazda betlejemska przejdzie w stan spoczynku, wówczas, jeśli jest to możliwe, najlepiej przenieść ją w chłodniejsze miejsce (gdzie temperatura powietrza wynosi około 15 stopni) na mniej więcej 6 tygodni. Dzięki temu ładnie rozkrzewi się, a na wiosnę znowu będzie cieszyć kolorowym ulistnieniem.

Gubienie liści u poinsecji pod koniec zimy jest normalne. Jeśli jednak roślina gubi je wcześniej bądź liście żółkną, pojawiają się na nich ciemne plamki, może to świadczyć o tym, że kwiat przemarzł. Transportując roślinkę ze sklepu do domu, należy pamiętać, by ją odpowiednio zabezpieczyć przed chłodem, najlepiej specjalną folią. Zła kondycja liści czasem spowodowana jest także zbyt suchym powietrzem, słabym nawodnieniem lub niedoborem światła.

Gwiazda betlejemska. Nawożenie

Gwiazda betlejemska wymaga odpowiedniego nawożenia. Najlepszym nawozem będzie nawóz do kwiatów ozdobnych stosowany co 2 tygodnie. Roślina kupiona tuż przed Bożym Narodzeniem zwykle ma już w sobie odżywkę, dlatego też nawożenia będzie potrzebować dopiero w połowie stycznia.