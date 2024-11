Jak dbać o gwiazdę betlejemską? Wybór rośliny i transport

Zakup gwiazdy betlejemskiej należy (inna nazwa to wilczomlecz nadobny)rozpocząć od dokładnego obejrzenia roślinek w sklepie. Zdrowe powinny wyglądać świeżo, mieć nasycone kolory oraz nie nosić śladów obecności szkodników na liściach. Kiedy już wybierzemy okaz, który chcemy zabrać do domu, pamiętajmy, by zabezpieczyć go na czas transportu. Po wyniesieniu rośliny ze sklepu czeka ją nagły spadek temperatury, który może kiepsko znieść. Eksperci radzą, by owinąć gwiazdę betlejemską papierem na czas transportu. Kiedy już przyniesiemy doniczkę do domu, nie odpakowujmy jej od razu. Dajmy roślinie kilka godzin na aklimatyzację w temperaturze pokojowej.

Gwiazda betlejemska: temperatura i stanowisko

Gwiazda betlejemska jest wymagająca w uprawie. Lubi ciepło, dlatego w polskim klimacie, w okresie jesienno-zimowym, nie sprawdzi się na zewnątrz. Należy wybrać dla niej miejsce, w którym nie będzie narażona na nagłe spadki temperatury np. przeciągu czy przy nieszczelnym oknie. Złym wyborem będzie również miejsce tuż przy kaloryferze lub kominku. Gorące i suche powietrze sprawi, że szybko zmarnieje. Gdzie najlepiej postawić gwiazdę betlejemską? W jasnym i ciepłym miejscu w temperaturze pokojowej.

Gwiazda betlejemska: podlewanie

Gwiazda betlejemska lubi wilgotne powietrze (dobrze jest ją zraszać) oraz wilgotną glebę. Roślina wymaga częstego podlewania, w okresie kwitnienia najlepiej robić to co dwa dni. Gdy przekwitnie, można zmniejszyć jego częstotliwość, jednak należy pilnować, by górna warstwa gleby nie ulegała wysuszeniu.

Gwiazda betlejemska: nawożenie

Gwiazda betlejemska wymaga odpowiedniego nawożenia. Należy podawać jej nawóz co dwa tygodnie. Odpowiedni będzie nawóz dla roślin kwitnących. Odpowiednio zadbana gwiazda betlejemska nie tylko będzie cieszyć oczy aż do Nowego Roku, ale przetrwa znacznie dłużej. Wiosną, w marcu lub kwietniu, dobrze jest ją przesadzić, by pobudzić ją do wzrostu.