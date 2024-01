W dzisiejszym świecie, gdzie dominują skomplikowane kosmetyki pełne syntetycznych składników, coraz więcej osób szuka prostych, sprawdzonych przez pokolenia rozwiązań. Kosmetyki, które nasze prababcie stosowały do pielęgnacji cery, są doskonałym przykładem tego, jak możemy czerpać z tradycji dla współczesnej urody.

Jakiego niezwykłego kosmetyku używały nasze prababcie?

Te naturalne kosmetyki stosowane były bez względu na wiek. Miały właściwości ściągające, odświeżające i tonizujące. Pomagały przy trądziku, tłustej cerze i rozszerzonych porach, ale również spłycały zmarszczki i poprawiały owal twarzy. Wykorzystywane były do nabłyszczania włosów i jako przeciwłupieżowy specyfik.

Kosmetyki te są wynikiem maceracji różnych ziół, kwiatów i owoców w naturalnym occie, co przekłada się na ich wyjątkowe właściwości. Na początku XX w. nazywano je "octami toaletowymi" lub "octami kosmetycznymi". Ich nazwa wywodzi się z francuskiego terminu "vinaigre de toilette", co dosłownie oznacza "ocet toaletowy".

W zależności od użytych ziół i kwiatów mają szerokie spektrum działania. Pomagają regulować pH skóry, mają działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, a także pomagają w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia skóry.

Octy toaletowe stosowano jako tonik do twarzy, dodatek do kąpieli czy kompres na podrażnienia skóry.

Powrót do korzeni

Historia octów toaletowych sięga setek lat wstecz, kiedy to były one popularnym produktem wśród arystokracji europejskiej. W czasach, gdy dostęp do zaawansowanych kosmetyków był ograniczony, octy toaletowe pełniły funkcję nie tylko pielęgnacyjną, ale również odświeżającą. Były one symbolem luksusu i dbałości o ciało.

Współcześnie octy toaletowe są odkrywane na nowo jako część ruchu powrotu do naturalnej pielęgnacji. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zainteresowania produktami bez sztucznych dodatków octy toaletowe cieszą się rosnącą popularnością jako alternatywa dla komercyjnych toników i płynów do pielęgnacji skóry.

Jak zrobić domowy ocet toaletowy?

Przygotowanie octu toaletowego w domu jest proste. Będziesz potrzebować naturalnego octu (najlepiej jabłkowego lub winnego, ze względu na łagodniejsze właściwości), wybranych ziół i kwiatów (można używać zarówno świeżych, jak i suszonych np. rumianku, lawendy, róży, nagietka) lub owoców, gazy i szklanego słoika.

Dobierz zioła i kwiaty zgodnie z preferowanymi właściwościami. Na przykład, lawenda ma działanie uspokajające i przeciwzapalne, a rumianek jest znany ze swoich właściwości kojących i łagodzących.

Umieść wybrane zioła i kwiaty w szklanym słoiku, wypełniając go do około 1/3 lub 1/2.

Zalej zioła naturalnym octem, aż będą całkowicie przykryte.

Zamknij słoik i odstaw go w ciepłe, ale nie nasłonecznione miejsce na około 4 tygodnie. To pozwoli na wydobycie z ziół ich esencji i właściwości. Potrząsaj co 2-3 dni słoikiem.

Po upływie czasu maceracji, przecedź ocet przez sitko lub gazę, aby usunąć resztki roślinne.

Jeśli chcesz zrobić ocet z owoców np. malin. Należy je wcześniej rozgnieść lub zmiksować. Szklankę owoców zalej ok. 1 litrem naturalnego octu. Owoce macerujemy w ciepłym miejscu 2 tygodnie. Codziennie potrząsamy słojem. Po upływie czasu przecedzamy ocet przez gazę do ciemnej butelki.

Domowe octy toaletowe nie zawierają konserwantów, co oznacza, że mają ograniczony okres przydatności. Używaj ich w ciągu 2-3 miesięcy od przygotowania.

Jak stosować ocet toaletowy?

Ocet, szczególnie w czystej formie, może być zbyt silny dla niektórych typów skóry, co może prowadzić do podrażnień. Zawsze rozcieńczaj ocet toaletowy, zarówno do przemywania twarzy, jak i do płukania włosów.

Do przemywania twarzy można rozcieńczyć ocet toaletowy wodą destylowaną, naparem ziołowym lub hydrolatem z roślin w proporcji 1:1.

Do płukania włosów ocet rozcieńczamy dużą ilością wody, w proporcji 1 łyżka octu na 1 litr wody.

Jeśli masz duży łupież, nanieś ocet na skórę głowy punkowo, używając kroplomierza.

Ocet może być drażniący dla oczu i błon śluzowych. Bądź ostrożny przy stosowaniu w pobliżu oczu, ust i innych wrażliwych obszarów.

Przed pierwszym użyciem nowego octu toaletowego, wykonaj test skórny. Nałóż niewielką ilość na mały obszar skóry, najlepiej na wewnętrznej stronie przedramienia, i poczekaj 24 godziny. Obserwuj reakcję skóry. Jeśli pojawi się zaczerwienienie, swędzenie lub inne podrażnienia, nie używaj produktu.