Sylwester to wyjątkowy czas, gdy każda z nas chce wyglądać niezwykle i olśniewająco. Makijaż rozjaśniający to doskonały sposób, by odjąć sobie lat i podkreślić naturalne atuty urody. Podpowiadamy, jak go wykonać prawidłowo krok po kroku.

Krok pierwszy: przygotowanie skóry

Zacznij od dokładnego oczyszczenia skóry. Przygotowanie skóry jest kluczowym elementem w tworzeniu idealnego makijażu, szczególnie takiego, który ma za zadanie odmłodzić i rozjaśnić twarz. Do dokładnego oczyszczenia skóry, użyj delikatnego żelu lub pianki do mycia twarzy, które nie wysuszą skóry.

Następnie zastosuj tonik, który przywróci odpowiedni poziom pH i pomoże w lepszym wchłanianiu kolejnych produktów. Nałóż lekki krem nawilżający. Nawilżenie jest niezwykle ważne, szczególnie jeśli chcesz osiągnąć efekt odmłodzonej skóry. Zastosuj lekki, ale intensywnie nawilżający krem. Dobre nawilżenie zapobiegnie podkreślaniu zmarszczek i linii mimicznych, co jest kluczowe w makijażu odmładzającym.

Krok drugi: dobra baza pod makijaż

Następnie delikatnie wklep w twarz bazę lub krem rozświetlający wymieszany z podkładem HD. Krem nadaje cerze perłowego blasku. Szukaj produktów z drobinkami rozświetlającymi, które odbiją światło i sprawią, że skóra będzie wyglądać na zdrowszą i młodszą. Dzięki bazie czy kremowi skóra zostanie też przygotowana pod dalsze etapy makijażu. Poprawi ona także trwałość makijażu. Zaś wymieszanie jej z kosmetykiem oznaczonym HD, lepiej ukryje zmarszczki.

Krok trzeci: nakładanie podkładu i korektora

Wybór odpowiedniego podkładu jest kluczowy, aby osiągnąć efekt młodzieńczej i promiennej skóry. Zdecyduj się na lekki podkład, który nie zalegnie w zmarszczkach ani liniach mimicznych. Idealny będzie podkład o średnim stopniu krycia, który wyrówna koloryt skóry, nie tworząc efektu maski.

Aplikuj go delikatnie, najlepiej za pomocą pędzla do podkładu lub gąbki do makijażu. Ruchy powinny być lekkie i delikatne, aby uniknąć przeciążenia skóry. Nakładaj podkład, lekko go wklepując, aby zapewnić równomierną i delikatną aplikację, szczególnie w okolicach oczu.

Następnie pod oczy i na powieki nałóż korektor rozświetlający (szukaj napisu „glow” na opakowaniu). Korektor to niezbędny element w ukrywaniu cieni pod oczami oraz innych niedoskonałości, jak zaczerwienienia czy przebarwienia. Wybierz korektor o jeden ton jaśniejszy od podkładu.

Nakładaj go punktowo w miejscach, które wymagają korekty. Najczęściej są to obszary pod oczami, wokół nosa i na brodzie. Pamiętaj, aby delikatnie wtapiać korektor w skórę, używając opuszków palców, specjalnego pędzelka lub gąbeczki.

Unikaj przesadnego krycia i dużej ilości kosmetyku. Zbyt duża warstwa podkładu i korektora może podkreślić zmarszczki i sprawić, że makijaż będzie wyglądał nienaturalnie.

Krok czwarty: konturowanie i rozświetlenie

Na twarz nałóż gąbką sypki puder mineralny HD. Nadmiar usuń, omiatając twarz pędzlem. Pod kości policzkowe nałóż bronzer, a na kości, powieki i pod nosem – rozświetlacz w kolorze brzoskwini.

Konturowanie, wykonane umiejętnie, może zdziałać cuda w zakresie odmładzania twarzy. Kluczowe jest, aby robić to delikatnie i z umiarem. Użyj ciepłych, matowych odcieni bronzerów lub cieni do konturowania, które najlepiej pasują do twojego naturalnego odcienia skóry.

Nakładaj produkt poniżej kości policzkowych. Dodatkowo możesz do nałożyć także na skronie i boczne krawędzie czoła, aby delikatnie wymodelować twarz i nadać jej młodzieńczy kształt. Pamiętaj, aby dokładnie rozcierać granice produktu, aby uniknąć widocznych linii i uzyskać naturalny efekt. Do konturowania najlepiej sprawdzają się pędzle średniej wielkości z miękkim włosiem, które umożliwią precyzyjną aplikację i łatwe rozcieranie produktu.

Rozświetlacz to kosmetyk, który natychmiast dodaje twarzy świeżości i młodzieńczego blasku. Aplikuj rozświetlacz na szczytach kości policzkowych, co nie tylko podkreśli je, ale także doda twarzy promiennego wyglądu. Delikatnie nałóż produkt także na łuk kupidyna (górna część wargi) i pod łukiem brwiowym, co rozjaśni te obszary i optycznie odmłodzi twarz. Wybieraj rozświetlacze o delikatnej, perłowej strukturze, unikając tych z dużymi drobinkami, które mogą podkreślać teksturę skóry.

Po nałożeniu konturu i rozświetlacza warto użyć lekkiego sprayu utrwalającego, który nada skórze dodatkowego blasku. Szukaj produktów określanych jako rozświetlający utrwalacz (inaczej fixer, mgiełka).

Krok piąty: wykończenie makijażu

W makijażu rozświetlającym zwykle malujemy oczy w odcieniach brązu i cielistym oraz robimy kreski na powiekach. Ważne jest też dokładne wytuszowanie rzęs, które sprawi, że spojrzenie będzie bardziej wyraziste. Warto sięgnąć po wydłużającą i podkręcającą rzęsy maskarę, która „otworzy” oczy.

Na brwi nakładamy wosk w kredce, który je nabłyszczy. Usta obrysowujemy konturówką i malujemy matową szminką. Jeśli kupimy je w zestawie, będą miały ten sam kolor.