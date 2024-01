Ten olejek od wieków cieszy się uznaniem w medycynie naturalnej i aromaterapii na Karaibach i w Indiach. Ma ciepły, korzenny aromat. Jest wykorzystywany w celach leczniczych np. do przeciwbólowego masażu, i jako dodatek do kosmetyków czy do kąpieli. Olejek pozyskiwany jest z owoców lub liści korzennika lekarskiego (łacińskie Pimenta dioica), znanego jako drzewa pimentowe, stąd jego nazwa - olejek pimentowy. Olejek pimentowy jest bogaty w eugenol, karwakrol i inne składniki aktywne.

Olejek pimentowy na skórę

Olejek pimentowy jest mocnym olejkiem i stosujemy 1 krople na porcję kremu. Do kąpieli dodajemy ok. 10-15 kropli. Ziele angielskie może mieć właściwości uczulające, dlatego na skórze za uchem warto sprawdzić, jak reagujemy na eugenol, który zawiera. Posmaruj skórę rozcieńczonym olejkiem (1 kropla na 100 ml wody). Odczekaj 20 minut i sprawdź, czy skóra się nie zaczerwieniła. Jeśli nie występuje pieczenie czy swędzenie, nie masz uczulenia na olejek pimentowy.

Olejek pimentowy jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych, co czyni go idealnym w leczeniu trądziku, podrażnień i czerwoności skóry. Wystarczy dodać do kremu i stosować raz dziennie, aż podrażnienia ustąpią.

Dzięki silnym właściwościom antyseptycznym olejek ten jest skuteczny w walce z bakteryjnymi i grzybiczymi infekcjami skóry. Jeśli mamy taki problem, warto dodać go do nawilżającego balsamu czy tłustego kremu. Miksturą posmaruj umyte stopy na noc. Pościel zabezpiecz, zakładając na stopy śniadaniówki i skarpetki. Rano umyj stopy wodą z mydłem. Stosuj, aż problem zniknie.

Regularne dodawanie olejku pimentowego do codziennie kremu przyczynia się do poprawy elastyczności skóry, co jest szczególnie korzystne w profilaktyce starzenia się skóry.

Olejek pimentowy na włosy

Kroplę olejku pimentowego można też dodać do odżywki do włosów lub szamponu. Olejek ten wspomaga wzrost włosów, stymulując krążenie krwi w skórze głowy. Jest to szczególnie korzystne dla osób walczących z problemem wypadania włosów.

Dzięki swoim odżywczym właściwościom olejek pimentowy może także pomóc przywrócić blask i zdrowy wygląd suchym, zniszczonym włosom.

Jego działanie antyseptyczne i antygrzybiczne pomoże też w redukcji łupieżu i innych problemów skórnych głowy. Dlatego warto wykorzystywać go jako dodatek do masek do włosów.

Jak stosować olejek pimentowy?

Olejek pimentowy można dodawać do domowych maseczek lub mieszać z bazowymi olejami, takimi jak olej kokosowy czy jojoba, by stworzyć bogate w składniki odżywcze serum do skóry.

Można go również łączyć z innymi olejkami, by stworzyć odżywki do skóry głowy i włosów lub używać do masażu skóry głowy.

Należy pamiętać, że olejek pimentowy jest silnie skoncentrowany i może powodować podrażnienia u osób o wrażliwej skórze. Zawsze warto przeprowadzić test na małej powierzchni skóry przed pełnym użyciem. Unikać stosowania w ciąży i u małych dzieci.