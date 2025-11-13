Co na skórę suchą i atopową?

W przypadku osób posiadających skórę wrażliwą, suchą, atopową, ważne jest, aby kosmetyki zawierała składniki kojące, natłuszczające i nawilżające jednocześnie. Najlepiej stosować produkty bezzapachowe, zawierające emolienty, przeznaczone specjalnie na tego typu problemy skórne. Inne mogą podrażniać skórę, powodować uczucie pieczenia lub swędzenia. Podajemy przykłady składników, które mają działanie odpowiednie dla tego rodzaju skóry.

Skóra sucha i atopowa - pantenol

Codzienna pielęgnacja skóry suchej, wrażliwej i atopowej powinna opierać się na składniku aktywnym w postaci pantenolu (prowitamina B5). Składnik ten koi podrażnienia, wspiera naturalne procesy gojenia skóry, a także zapewnia miękkość i elastyczność. Działa poprzez poprawę możliwości wiązania wody przez keratynę włosów, skóry i paznokci, co wpływa na nawilżenie. Dzięki niemu skóra jest gładka, a włosy bardziej błyszczące.

Skóra sucha i atopowa - alantoina

Alantoina ma na celu intensywne nawilżenie. Oprócz tego koi i wygładza skórę. Przypisuje jej się działanie regenerujące oraz przeciwzapalne, dzięki czemu wspomaga gojenie podrażnień. Alantoina wygładza skórę.

Skóra sucha i atopowa - skwalan

Skwalan chroni skórę przed utratą wilgoci, a także wykazuje silne właściwości nawilżające i wygładzające. Dzięki niemu skóra jest przyjemna w dotyku. To naturalny antyoksydant opóźniający proces starzenia. Działa również przeciwzapalnie.

Skóra sucha i atopowa - gliceryna

Gliceryna zapobiega utracie wody przez skórę i długotrwale ją nawilża. Wygładza zmarszczki. Pozostawia skórę elastyczną. Co więcej, łagodzi podrażnienia i przyspiesza regenerację uszkodzonej skóry. Wpływa na zachowanie blasku włosów.

Skóra sucha i atopowa - bisabolol

Bisabolol z rumianku posiada bardzo silne właściwości przeciwzapalne, kojące i łagodzące. Wspomaga leczenie zmian trądzikowych i łuszczycy. Poprawia wygląd suchej lub uszkodzonej skóry, zmniejsza łuszczenie oraz przywraca jej jędrność.

Ważne Krem do skóry suchej i atopowej powinien zawierać emolienty. Intensywnie natłuszczają i wygładzają skórę. Redukują uczucie szorstkości, swędzenia i odbudowują barierę lipidową.

Maść do skóry suchej i atopowej - Hudsalva Panthenol

Przykładem maści odpowiedniej dla skóry suchej i atopowej jest Hudsalva Panthenol firmy swederm. Kosztuje 79 zł. Posiada wszystkie wymienione wyżej składniki. Przetestowałam ją na osobie będącej alergikiem, posiadającej skórę suchą, miejscami podrażnioną (pod kolanami, w zgięciach łokci). Po pierwsze, nie skarżyła się na uczucie pieczenia, co często ma miejsce przy aplikacji kremów na podrażnione partie ciała. Po drugie, skóra ulega szybkiego nawilżeniu i ukojeniu. Wygasa uczucie swędzenia skóry. Maść ma gęstą, bogatą konsystencję, ale szybko się wchłania. Ciekawy jest jej kolor - perłowy. Przy systematycznym stosowaniu zaobserwowałam poprawę jakości skóry - większe nawilżenie, elastyczność i komfort osoby z atopową skórą. Miejsca podrażnione ładnie się goją. W przypadku bardzo suchej i szorstkiej skóry rąk, stóp, kolan i łokci warto używać jej kilkakrotnie w ciągu dnia. Widoczna jest wówczas ewidentna poprawa. Można stosować ją również profilaktycznie przed ekspozycją na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak mróz czy wiatr.

Nawilżający balsam do skóry suchej - Gel Trap

W przypadku skóry suchej, ale nie tak problemowej jak skóra atopowa, do codziennej pielęgnacji można stosować balsamy o wysokiej koncentracji gliceryny, które intensywnie nawilżają skórę. Nie muszą być bezzapachowe. Lżejsza konsystencja ułatwia szybkie rozprowadzanie produktu na ciele. Ważne jest także zapewnienie miękkości, elastyczności, gładkości i łagodzenie podrażnień. Przykładem może być tutaj Balsam GEL TRAP firmy swederm. Kosztuje 64 zł. Posiada ciekawą, unikalną żelową konsystencję - łączy intensywne nawilżanie z lekkością aplikacji. W swoim składzie posiada glicerynę, kwas hialuronowy, bisabolol, alantoinę, skwalan i witaminę E. Witamina E czyli tokoferol zwana jest witaminą młodości, ponieważ działa silnie antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo. Ma także właściwości zmniejszające przebarwienia i łagodzące podrażnienia. Natomiast kwas hialuronowy nawilża, uelastycznia i ujędrnia naskórek. Dzięki niemu skóra jest napięta, a zmarszczki wygładzone.