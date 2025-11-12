1. Paznokcie jesienne - ciepły brąz

Brąz od zawsze kojarzy się z jesienią. Liście tracą zielony kolor i zaczynają brązowieć, a następnie opadać. Brąz to też ziarna kawy, gorąca czekolada, orzechy i żołędzie. Wybór brązów jest przeogromny. Decyduj na jaki masz ochotę.

2. Paznokcie jesienne - bordo

Bordo to kolor jesieni 2025 roku. W modzie wybija się w tym sezonie na prowadzenie. Noś go nie tylko na ubraniach, ale i paznokciach. Jeśli jesteś fanką czerwonych paznokci, postaw na głębszy, ciemniejszy, ciepły kolor. Niektóre odcienie mogą wpadać w śliwkę. Tarta ze śliwkami czy knedle też świadczą o tym, że śliwkowy to kolor jesieni.

3. Paznokcie jesienne - przygaszona zieleń

Z zielenią powoli żegnamy się jesienią, ale możemy przedłużyć jej obecność. Nie będzie to jednak żywa, jaskrawa zieleń wiosny, ani dojrzała zieleń lata, lecz przygaszona, ciemna lub wyblakła. Jesienią dobrze nosi się zieleń butelkowa, khaki czy oliwka.

4. Paznokcie jesienne - kilka kolorów

Jeśli lubisz różnorodność albo nie możesz zdecydować się na jeden kolor, pomaluj paznokcie na kilka jesiennych barw. Wyglądają ze sobą tak dobrze, jak liście na drzewach – jednych zieleń już wyblakła, inne przybrały żółte i pomarańczowe barwy, a jeszcze inne są coraz bardziej brązowe. Taki zbiór kolorów to typowo jesienna paleta.

5. Paznokcie jesienne - nude

W naszym wyliczeniu nie mogłoby zabraknąć paznokci w kolorze nude. Te są zawsze odpowiednie i na miejscu. Nie musisz martwić się, czy pasują do wybranego stroju. Naturalne paznokcie nie rzucają się w oczy, a dłoń wygląda na wyjątkowo zadbaną.

6. Manicure nagi

Top of the top sezonu jesień 2025 to manicure nagi. Paznokcie mają być jak najbardziej naturalne.