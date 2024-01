Czas karnawału to okres radosnych zabaw, a każda z nas chce wyglądać olśniewająco. Klucz do oszałamiającego wyglądu zaczyna się od skóry. Prawidłowe przygotowanie cery do karnawałowej zabawy nie jest zadaniem na ostatnią chwilę. Wymaga przemyślanej pielęgnacji i warto zacząć już teraz.