Pomadka do ust nawilżająca z kolorem
Coraz więcej Polek zamiast mocnego makijażu wybiera delikatne podkreślenie urody. Chcemy czuć się pięknie, ale nie mamy godzin na wykonywanie misternego "malowidła". Aktualnie najbardziej topowe produkty jednocześnie pielęgnują i dyskretnie akcentują kobiece walory. Szukamy prostych i szybkich rozwiązań. Takim wyborem jest pomadka do ust nawilżająca z kolorem. Przykładem jest Chameleon Lip Balmpolskiej marki Swederm. Tutaj najważniejsza jest pielęgnacja ust. Bogata formuła balsamu zawiera:
- masło shea,
- oleje z nasion słonecznika,
- oleje z bawełny,
- witaminy A i E.
Wymienione składniki sprawiają, że usta się głęboko regenerują, wygładzają i długotrwale nawilżają. Przy okazji pomadka reaguje z naturalnym pH skóry i tutaj mamy właśnie to delikatne, ale zauważalne podbicie naturalnej barwy ust. Lubimy takie rozwiązania - jeden produkt, a dwa działania. Jego cena to około 70 zł. Formuła balsamu w pomadce jest najłatwiejsza w aplikacji - wymaga bowiem najmniej precyzji.
Balsam do ust Chameleon Swederm
Największe plusy balsamu do ust Chameleon:
- przyjemna aplikacja na usta
- długotrwałe nawilżenie ust
- wydobycie koloru z ust
- jakość czyli skład
- polski produkt
- zamknięcie na magnes
Inne produkty do ust
Dla osób, które preferują inne wykończenie na ustach, marka Swederm przewidziała Liquid Chameleon czy Fiori Lip Oil. Pierwszy produkt to błyszczyk, a drugi olejek do ust. Błyszczyk również posiada pigmenty reagujących na pH (tzw. inteligentny barwnik). Wzbogacony został także o ceramidy oraz składniki z oleju kokosowego. Dzięki temu chroni przed wysuszaniem oraz długotrwale nawilża. Liquid Chameleon zostawia na ustach efekt lustra, optycznie je powiększając. Kosztuje około 40 zł.
Pomysł na prezent
W odróżnieniu od dwóch powyższych produktów, Olejek do ust Fiori nie działa pH skóry i nie nadaje barwy. Jest transparentny, a jego najważniejszym zadaniem jest odżywienie, nawilżenie, nadanie miękkości i pozostawienie blasku. W jego skład wchodzą tak cenne składniki jak olejki z nasion borówki i jojoba czy witamina E. To dobry pomysł na prezent, ponieważ wygląda interesująco, dzięki zatopionym w nim płatkom kocanki różowej, ręcznie zbieranej w odpowiedzialny i zrównoważony sposób na holenderskiej uprawie kwiatów. Kosztuje około 60 zł.
