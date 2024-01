Ten znany głównie z kuchni owoc jest składnikiem wielu produktów pielęgnacyjnych. Dzięki swoim naturalnym właściwościom przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, a także zdolności do nawilżania i odżywiania, jest idealnym dodatkiem do codziennej rutyny pielęgnacyjnej skóry i włosów.

Owoc, który rewelacyjnie działa na skórę i włosy

Owocem, który prawdopodobnie znajdziesz w każdej kuchni, jest niedojrzały i wysuszony owoc korzennika lekarskiego (łacińskie Pimenta dioica). W Polsce znane jako… ziele angielskie! Owoce drzewa korzennika, zwanego pimentowym od łacińskiej nazwy, są bogate w antyoksydanty i witaminy, które opóźniają starzenie się skóry. Ich przeciwzapalne właściwości pomagają w redukcji trądziku, a antyseptyczne działanie wspiera leczenie drobnych infekcji skórnych i egzem. Ziele angielskie ma zdolność nawilżania i odżywiania skóry, dzięki czemu skutecznie ją ujędrnia i uelastycznia.

Kuleczki ziela angielskiego przyczyniają się do poprawy kondycji włosów, stymulując ich wzrost i zapobiegając wypadaniu. Ich właściwości antyoksydacyjne chronią włosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, co jest korzystne zwłaszcza zimą podczas mrozów.

Jak stosować domowe produkty z ziela angielskiego?

W sklepach kupimy olejek z ziela angielskiego, częściej spotykany pod nazwą olejek pimentowy.

Jednak możemy same przygotować kosmetyki z ziela angielskiego. Możemy je stosować do przemywania skóry twarzy, kąpieli, masażu oraz jako płukankę czy maskę do włosów.

Tonik na egzemy i przeciwzmarszczkowy

Potrzebne składniki:

1 łyżeczka mielonego ziela angielskiego

1 szklanka wody destylowanej lub przefiltrowanej

Przygotowanie:

Zagotuj wodę i dodaj do niej ziele angielskie. Jeśli masz ziele w kuleczkach, wcześniej je zmiel.

Wymieszaj ziele z wodą i wyłącz gaz. Przykryj garnek i pozwól, by ziele zaparzyło się przez około 15 minut. Poczekaj, aż ostygnie, a następnie przecedź.

Przelej płyn do butelki ze spryskiwaczem.

Spryskaj skórę i przemyj wacikiem.

Stosowanie:

Zaleca się używanie toniku z ziela angielskiego raz dziennie, najlepiej wieczorem po dokładnym oczyszczeniu skóry. Można go jednak stosować także rano , aby odświeżyć skórę przed nałożeniem makijażu, czy kremu.

Zaleca się używanie toniku z ziela angielskiego raz dziennie, najlepiej wieczorem po dokładnym oczyszczeniu skóry. Można go jednak stosować także rano, aby odświeżyć skórę przed nałożeniem makijażu, czy kremu. Dobrą praktyką jest również zawsze wstrząsanie tonikiem przed użyciem, aby upewnić się, że wszystkie składniki są dobrze wymieszane. Aplikacja za pomocą spryskiwacza i wacika kosmetycznego pomoże równomiernie rozprowadzić tonik na skórze.

Domowy tonik z ziela angielskiego przechowuj w lodówce, do 1-2 tygodni od przygotowania. Przechowywanie toniku w chłodnym miejscu zapobiegnie rozwojowi bakterii i grzybów. Jednak, jeśli zauważysz zmętnienie lub nalot wcześniej, wylej tonik.

Relaksująca kąpiel o działaniu przeciwzapalnym i ujędrniającym

Potrzebne składniki:

1/2 szklanki mielonego ziela angielskiego

1 szklanka mleka

Przygotowanie:

Podgrzej mleko. Dodaj ziele angielskie. Zaparz pod przykryciem przez kwadrans.

Wlej mieszankę do ciepłej wody kąpielowej.

Zanurz się i relaksuj przez 15-20 minut.

Stosowanie:

Jeśli wykorzystujesz kąpiel z ziela angielskiego do celów relaksacyjnych, możesz stosować ją według indywidualnych potrzeb np. 1 raz w tygodniu.

. Natomiast jeśli używasz jej do leczenia konkretnej dolegliwości skórnej, takiej jak trądzik, zwiększ ją do 2-3 razy w tygodniu.

Długotrwałość kuracji powinna być dostosowana do tego, jak reaguje na kąpiel twoja skóra. Zawsze obserwuj swoją skórę po kąpieli. Jeśli zauważysz jakiekolwiek podrażnienia, wysuszenie czy inne niepożądane efekty, zmniejsz częstotliwość stosowania.

Ujędrniający peeling do ciała

Potrzebne składniki:

1/4 szklanki mielonego ziela angielskiego

1/2 szklanki drobnego cukru do wypieków

1/4 szklanki oleju np. migdałowego, rzepakowego lub oliwy

Przygotowanie:

Połącz wszystkie składniki, tworząc pastę.

Na wilgotne ciało nałóż peeling, wykonując delikatne, okrężne ruchy.

Spłucz ciepłą wodą.

Stosuj raz w tygodniu.

Przeciwzapalny olejek do masażu

Potrzebne składniki:

1/4 szklanki ziaren ziela angielskiego (całych)

1 szklanka oleju bazowego (np. słonecznikowego, jojoba)

Przygotowanie:

Umieść ziele angielskie w słoiku i zalej olejem.

Pozostaw w ciepłym, suchym i ciemnym miejscu na 3 tygodnie, codziennie wstrząsając słoikiem.

Po tym czasie przecedź olej i przechowuj w ciemnym miejscu.

Domowy olejek do masażu z ziela angielskiego można przechowywać przez do 12 miesięcy, pod warunkiem że jest przechowywany w odpowiednich warunkach. Przed użyciem sprawdzaj olejek pod kątem zmian zapachu, konsystencji czy koloru. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości wyrzuć olejek.

Stosowanie:

Jeśli stosujesz olejek do masażu w celach relaksacyjnych, możesz używać go tak często, jak czujesz potrzebę. Masaż 1-2 razy w tygodniu jest zazwyczaj wystarczający, aby cieszyć się korzyściami relaksacyjnymi i aromaterapeutycznymi.

W przypadku używania olejku do masażu w celu złagodzenia bólu mięśni lub stawów, możesz stosować go codziennie lub co drugi dzień, w zależności od nasilenia dolegliwości. Pamiętaj, aby obserwować reakcje swojego ciała i dostosować częstotliwość stosowania.

Regularne stosowanie, np. 2-3 razy w tygodniu, przyczynia się do poprawy krążenia krwi, co pomaga ujędrnić skórę ciała.

Wzmacniająca maseczka do włosów, zapobiegająca ich wypadaniu

Potrzebne składniki:

2 łyżki mielonego ziela angielskiego

2 łyżki oleju kokosowego lub arganowego

Przygotowanie:

Utrzyj na gęstą pastę zmielone ziele angielskie z olejem kokosowym.

Nałóż na zwilżone wodą włosy i skórę głowy, delikatnie masując.

Pozostaw na 20-30 minut, a następnie dokładnie umyj włosy szamponem.

Dla najlepszych efektów stosuj raz w tygodniu.

Przeciwłupieżowa płukanka

Potrzebne składniki:

3 łyżki ziela angielskiego (całe ziarna)

1 litr wody

Przygotowanie:

Wlej wodę do garnka i doprowadź do wrzenia.

Gdy woda zacznie wrzeć, dodaj ziela angielskiego. Zmniejsz ogień i gotuj na małym ogniu przez około 15 minut. Pozwoli to na uwolnienie aktywnych składników z ziaren.

Po ugotowaniu wyłącz ogień i pozwól naparowi ostygnąć do temperatury pokojowej. Następnie przecedź, aby usunąć ziarna.

Przelej płyn do czystego naczynia. Możesz przechowywać go w lodówce przez kilka dni.

Stosowanie:

Najpierw umyj włosy szamponem, jak zwykle.

Po umyciu włosów zastosuj przygotowaną płukankę. Delikatnie wmasuj ją w skórę głowy i włosy.

Pozostaw płukankę na włosach na około 15 minut.

Możesz spłukać włosy czystą wodą lub pozostawić płukankę na włosach, jeśli nie przeszkadza ci zapach ziela angielskiego.

Możesz też przygotowaną wodę używać jak nawilżającej mgiełki do włosów. Wystarczy przelać ją do atomizera.

Stosowanie: