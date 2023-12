Reinol to jedna z tych substancji, która posiada działanie cofające oznaki starzenia się skóry. Ten składnik w kosmetykach polecany jest w pielęgnacji cery dojrzałej, jednak kiedy dopiero zaczynamy go stosować, powinniśmy pamiętać o tym, że może on powodować drobne podrażnienia. Mimo to stosowany regularnie może przynieść zaskakujące efekty.