Bakuchiol to naturalny, roślinny składnik, który pozyskiwany jest z nasion oraz liści rośliny - babchi. Jest to roślina wykorzystywana w tradycyjnej medycynie chińskiej. Bakuchiol przebadany został stosunkowo niedawno, a jako składnik kosmetyków pojawił się po 2000 roku.

Reklama

Bakuchiol w kosmetyce często nazywany jest zamiennikiem popularnego retinolu czy retinalu. Nie powinno się jednak porównywać go do tych składników. Owszem bakuchiol ma zbliżone działanie do retinolu, jednak są to dwie zupełnie inne substancje. Bakuchiol oraz retinol wspierają odnowę komórek skóry, a także mają ogromny wpływ na produkcję kolagenu.

Reklama

Kosmetyki z bakuchiolem - podpowiadamy, jak stosować

Ważne jest to, aby bakuchiol stopniowo wprowadzać do swojej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Nie należy codziennie stosować produktów z dodatkiem tego składnika. Warto aplikować go maksymalnie co drugi dzień. Krem lub serum z dodatkiem bakuchiolu należy nakładać na dobrze oczyszczoną skórę twarzy. Produkty z tym drogocennym dodatkiem można nanosić na cerę rano oraz wieczorem. Warto jednak śledzić to, jak zachowuje się nasza skóra. Jeśli odczuwamy dyskomfort, powinniśmy zrezygnować z bakuchiolu.

Bakuchiol - z czym nie powinniśmy go łączyć?

Reklama

Bakuchiolu nie należy łączyć z innymi składnikami, które mają działanie złuszczające. Na początku powinniśmy zrezygnować na kilka tygodni z kwasów. Dzięki temu unikniemy podrażnień oraz zaczerwienień. Jeśli jednak nie widzimy znacznej poprawy na cerze, powinniśmy skonsultować się z dermatologiem.

Bakuchiol - jakich efektów możemy się spodziewać?

Bakuchiol wykazuje działanie przeciwtrądzikowe oraz przeciwzapalne. Warto również wspomnieć, że jest on bardzo łagodny dla skóry. Ten drogocenny składnik odwraca skutki fotostarzenia się skóry. Oznacza to, iż jego regularne stosowanie może spłycić zmarszczki oraz rozjaśnić przebarwienia.

Kosmetyki z bakuchiolem do cery dojrzałej - podpowiadamy jakie wybrać?

Bakuchiol doskonale sprawdzi się w pielęgnacji cery dojrzałej oraz takiej z problemami. Kosmetyki z tym składnikiem spłycą zmarszczki, a także rozjaśnią przebarwienia. W sklepach znajdziemy masę produktów z dodatkiem bakuchiolu - między innymi żel do mycia twarzy, krem na dzień, krem na noc czy krem pod oczy.

Warto by w składzie produktu z bakuchiolem na liście składników znalazła się również witamina C. To właśnie ona wykazuje właściwości wygładzające oraz poprawiające koloryt skóry. Najlepiej w pielęgnacji umieścić kilka kosmetyków z dodatkiem bakuchiolu, wtedy szybko otrzymamy zadowalające efekty.