Kwas migdałowy znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce. Często można znaleźć go jako składnik toników czy serum, które w głównej mierze mają odkażać, a także złuszczać skórę.

Właściwości kwasu migdałowego

Kwas migdałowy to bardzo ceniony w kosmetyce składnik. Jego regularne stosowanie nie powoduje podrażnień skóry - dzięki temu może być stosowany nawet przy cerze wrażliwej. Naturalny kwas migdałowy znajdziemy w migdałach, pestkach moreli czy pestkach wiśni.

Ten drogocenny kwas wykazuje działanie złuszczające, nawilżające, antybakteryjne, a także przeciwtrądzikowe.

Czy kwas migdałowy można stosować na trądzik? - podpowiadamy

Kosmetyki z kwasem migdałowym mogą być prawdziwym zbawieniem przy cerze trądzikowej. Zabiegi z użyciem kwasu migdałowego doskonale poradzą sobie ze zmniejszeniem wydzielania łoju przez pory.

Dodatkowo kosmetyki z dodatkiem kwasu pozytywnie wpływają na poprawę kondycji skóry. Pory stają się mniejsze i oczyszczone, a co za tym idzie mniej widoczne. Kwas migdałowy ma również właściwości antybakteryjne. Ogranicza rozwój bakterii, które są odpowiedzialne za powstawanie zaskórników.

Czy kwas migdałowy można stosować na zmarszczki?

Kwas migdałowy można stosować również na zmarszczki. Ten kosmetyczny składnik wykazuje silne właściwości złuszczające. Osoby z przesuszoną skórą powinny polubić ten kwas, ponieważ usunie martwy naskórek, a także pobudzi ich skórę do regeneracji. Na dodatek kwas jest pomocny w stymulacji produkcji kolagenu w skórze. Dzięki niemu cera staje się jędrniejsza oraz bardziej sprężysta.

Kwas migdałowy na blizny - stosowanie

Kosmetyki z dodatkiem kwasu migdałowego doskonale sprawdzą się również wśród osób, które mają poważny problem z przebarwieniami skórnymi. Kwas wspomaga regenerację skóry, a także pomoże walczyć z oznakami fotostarzenia. Wszystko dzięki właściwościom złuszczającym oraz rozjaśniającym.

Kwas migdałowy - jakie stężenie wybrać do pielęgnacji?

Kosmetyki, które w swoim składzie mają kwas migdałowy o stężeniu do 5%, działają złuszczająco. Dzięki temu można w prosty i szybki sposób pozbyć się zrogowaciałej skóry. Dodatkowo tego typu kosmetyki znacznie poprawiają kolor cery oraz sprawiają, że staje się ona bardziej nawilżona.

Z kolei stężenie powyżej 10% kwasu migdałowego w kosmetykach w znacznym stopniu oddziałuje na głębsze warstwy skóry. Najczęściej takie kwasy umieszczane są w produktach przeznaczonych do pielęgnacji skóry tłustej oraz trądzikowej. Kwas znakomicie poprawia elastyczność skóry, ujędrnia ją, a także spłyca zmarszczki.

Jak często stosować kwas migdałowy? Podpowiadamy

Peeling z kwasem migdałowym o stężeniu do 10% można nakładać na twarz codziennie wieczorem. Jeśli jednak w naszej pielęgnacji dojdziemy do wyższego stężenia, należy stosować go tylko cztery tygodnie. Następie wrócić do niższego stężenia. Z kolei kwas migdałowy o stężeniu 20% można stosować tylko dwa razy w tygodniu. Najlepiej robić to wieczorem.

Kwas migdałowy - jak zabezpieczyć skórę?

Jeśli stosujemy kwas migdałowy, powinniśmy w odpowiedni sposób zabezpieczyć skórę przed działaniem negatywnych skutków promieniowania słonecznego. Dzięki temu ochronimy i tak lekko już podrażnioną skórę.

Kwas nie jest jednak fotouczulający, dlatego można stosować go przez cały rok. Używanie w pielęgnacji peelingów z kwasem migdałowym zalecane jest także w okresie letnim, kiedy na skórze znajdują się liczne przebarwienia czy przesuszenie cery.