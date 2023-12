Najmodniejsze paznokcie w 2024 roku. Wybrałyśmy trendy, które będą królować w nadchodzącym roku. Tym stylizacjom warto przyjrzeć się ze szczególną uwagą już teraz. Niektóre mogą was zaskoczyć.

Modne paznokcie na 2024 - floatingfrench manicure

Od kilku lat floatingfrench manicure jest prawdziwym hitem w stylizacji paznokci. W 2024 roku tę tradycyjną stylizację wykonamy zupełnie inaczej. Biały pasek, który najczęściej malowany jest w poziomej pozycji, zmienia teraz położenie. Biała, cienka linia przechodzi przez cały paznokieć w pionie.

Najmodniejsze paznokcie w 2024 - milkbathnails

Milkbathnailsto bardzo minimalistyczna stylizacja paznokci. W 2024 roku będziemy na swojej płytce prezentować właśnie ten mleczny odcień. Jest on stylowy i świetnie wygląda na co dzień.

Modne paznokcie 2024 - stylizacje jednokolorowe

W sieci można zauważyć dwie skrajności. Influencerki i gwiazdy stawiają albo na bardzo ekstrawagancki manicure, albo na klasyczne jednokolorowe stylizacje. W nadchodzącym roku warto wybrać klasyczną czerń, elegancki burgund, a nawet głęboką zieleń.

Trendy paznokciowe na 2024 - moltenmetalsnails

Moltenmetalsnailsto paznokcie, które będą modne w 2024 roku. Taka stylizacja doskonale sprawdzi się wśród fanów charakterystycznych detali. Manicure ten polega na stworzeniu trójwymiarowych zdobień oraz zbudowaniu na płytce srebrnych struktur.

Modne paznokcie 2024 - ponadczasowa czerwień

Fani klasyki mogą spać spokojnie, w nadchodzącym roku czerwień dalej będzie modna. W salonach urody znajdziemy wiele odcieni tego pięknego koloru, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Taki odcień na paznokciach doskonale sprawdzi się jako element codziennej lub wieczorowej stylizacji.