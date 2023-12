Krem SPF to bardzo ważny element naszej rutyny pielęgnacyjnej. Pomaga nam chronić skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Jeśli dopiero myślicie nad wprowadzeniem kremów z filtrem do codziennej pielęgnacji, koniecznie zapoznajcie się z naszymi poradami.

Stosowanie kremu SPF - nakładanie krok po kroku

Stosowanie kremu SPF jest bardzo ważne. Zanim go nałożymy, powinniśmy dokładnie wyczyścić cerę, a następnie ją osuszyć. Na tak przygotowaną skórę warto jednak najpierw zaaplikować krem nawilżający, który pomoże w znacznym stopniu zwiększyć skuteczność SPF. Następnie smarujemy cerę kremem z filtrem. Warto rozprowadzić go równomiernie po twarzy oraz szyi. Należy też pamiętać o reaplikacji. Najlepiej robić to co dwie godziny.

Ile nakładać SPF na twarz? Podpowiadamy

Zbyt mała ilość kremu SPF nie stworzy na naszej skórze odpowiedniej warstwy okluzyjnej, która zapewni skuteczną ochronę przez szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Z kolei zbyt duża ilość kremu z filtrem może spowodować zatykanie się porów, co powoduje powstawanie wyprysków.

Doskonałym sposobem do odmierzania kremu SPF są sztućce. Okazuje się, że kremu ma być na naszej twarzy tyle, ile zmieści się na łyżeczce od herbaty.

Jak nakładać SPF pod makijaż? Sprawdzone sposoby

Sporo osób nie nakłada SPF, kiedy robi makijaż. To bardzo duży błąd. Aplikacja kremu z filtrem jest bardzo ważna, nawet kiedy na skórze mamy podkład i puder.

Nakładanie SPF pod makijaż jest banalnie proste. Należy najpierw oczyścić twarz. Najlepiej wybrać takie kosmetyki do pielęgnacji, które usuną sebum, pot oraz inne zanieczyszczenia. Następnie należy przemyć twarzy hydrolatem lub tonikiem, aby przywrócić naturalne pH skórze.

Krem SPF stosujemy dopiero na krem nawilżający lub odżywcze serum. Po nałożeniu tych kosmetyków powinniśmy odczekać kilkanaście minut, tak aby uniknąć rolowania się podkładu.