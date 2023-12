Lanolina jest woskiem zwierzęcym owczego pochodzenia. Ten składnik pozyskiwany jest w procesie oczyszczania owczej wełny. Działa silnie nawilżająco, dlatego doskonale sprawdzi się podczas jesieni czy zimy. Doskonale będzie chronił skórę przed przesuszeniem. Producenci wykorzystują lanolinę do produkcji różnego rodzaju balsamów do ciała, kremów do twarzy czy nawet masek do włosów.

Czym jest lanolina?

Lanolina jest w stu procentach naturalnym woskiem pochodzenia zwierzęcego. Doskonale wnika w skórę i bez problemu może dostać się nawet do naszego krwiobiegu. Dzięki tej właściwości często dodaje się ją do różnego rodzaju maści, które mogą wspomagać np. gojenie ran. Lanolina pozyskiwana jest najczęściej z wełny owiec merynosowych.

Lanolina - jak powstaje ten drogocenny składnik kosmetyków?

Lanolina produkowana jest w prosty sposób. Wełna owcza jest na samym początku myta, a później suszona. Z wełny trzeba usunąć wszystkie zanieczyszczenia. W kolejnym etapie należy przeczesać włosie, a następnie wyprasować i namoczyć w ciepłej wodzie. Powstały w ten sposób roztwór oczyszcza się z resztek odpadów. Po dokładnym wykonaniu tego procesu otrzymuje się czystą lanolinę, która wykorzystywana może być w farmacji oraz w branży kosmetycznej.

Lanolina w kosmetykach - jakie ma właściwości?

Lanolina ma doskonałe właściwości nawilżające, dlatego tak chętnie wykorzystywana jest przy produkcji kosmetyków. Ten drogocenny wosk można dodawać do kremów, balsamów, szamponów, odżywek do włosów, żeli oraz pomadek do ust. W lanolinie znajdziemy takie składniki jak: estry, kwasy tłuszczowe, a nawet nienasycone alkohole.

Właściwości lanoliny są niesamowite, oto niektóre z nich:

działa zmiękczająco,

zabezpiecza skórę przed szkodliwych wpływem czynników zewnętrznych,

wykazuje działanie nawilżające,

uelastycznia skórę,

przyspiesza gojenie się ran.

Lanolina to bardzo popularny składnik dodawany do kosmetyków. Zabezpiecza on skórę przed mrozem oraz silnym wiatrem. Lanolina działa również kojąco oraz nawilżająco, dlatego ważne jest, by zimą wybierać kosmetyki z tym dodatkiem. Lanolina to składnik kosmetyczny, który ma doskonały wpływ na suche łokcie, kolana, pięty czy spierzchnięte usta. Silnie je nawilża oraz chroni.

Gdzie szukać lanoliny? W jakich kosmetykach?

Lanolina najczęściej występuje w balsamach do ciała. Jako składnik takich produktów wygładzi oraz nawilży nawet przesuszoną skórę. Z kolei w kremach do twarzy zapewni poczucie komfortu, a także ochroni cerę przed silnym wiatrem czy mrozem. W odżywkach czy maskach do włosów zapobiegnie blaknięciu koloru farbowanych włosów, a także pomoże w ich rozczesywaniu. Z kolei jako element kremów do rąk pomoże w łagodzeniu podrażnień. W pomadkach do ust nawilży i zmiękczy wargi.