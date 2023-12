Sprzątanie, mycie i gotowanie jest nieodłącznym elementem świątecznych przygotowań. Ale służy pokojom i sprzętom, ale nie skórze rąk. Nawet używając rękawiczek i domowych sposobów, łatwo o jej przesuszenie, a nawet o spierzchnięcie, gdy myjemy okna w chłodny dzień. Przywróćmy im szybko ładny wygląd na świąteczny czas!

Nawilżanie to podstawa

Kluczowym elementem w pielęgnacji zniszczonych dłoni jest odpowiednie nawilżanie. Kilka razy dziennie stosuj krem nawilżający. Wybierz produkty zawierające naturalne oleje, masło shea lub aloes, które intensywnie regenerują skórę.

Zrób peeling

Zastosowanie peelingu do dłoni pomoże usunąć martwy naskórek i przyspieszy regenerację. Wybieraj te z drobnoziarnistymi składnikami, które delikatnie, ale skutecznie oczyszczają skórę. Nie stosuj ich,, jeśli skóra jest zaczerwieniona, ma odparzenia, łuszczy się czy wystąpiły inne egzemy.

Delikatny peeling zrobisz z cukru brązowego, miodu, oliwy i olejku lub naparu rumiankowego.

Składniki: 2 łyżki cukry brązowego (jego kryształki są mniej ostre niż cukier biały, co czyni go idealnym dla delikatnego peelingu), 1 łyżka oliwy, 1 łyżka miodu, 5-6 kropli olejku rumiankowego lub 2 łyżeczki mocnego naparu z rumianku.

Jak przygotować? W miseczce połącz cukier brązowy z oliwą. Mieszaj do rozpuszczenia. Dodaj miód. Zwiększy on działanie nawilżające peelingu. Następnie dodaj olejek rumiankowy lub napar z rumianku. Obie te substancje są znane ze swoich właściwości kojących i relaksujących. Wymieszaj składniki, aż do uzyskania jednolitej konsystencji

Nałóż peeling na dłonie i delikatnie masuj okrężnymi ruchami przez kilka minut. Skup się na szczególnie zniszczonych obszarach, ale postępuj delikatnie, aby nie podrażnić skóry. Po masażu zmyj peeling ciepłą wodą. Dłonie powinny być teraz gładkie i miękkie. Na koniec nałóż na dłonie nawilżający krem do rąk, aby zamknąć nawilżenie w skórze.

Stosuj peeling 1-2 razy w tygodniu, aż poprawi się kondycja skóry rąk.

Domowe maseczki na dłonie

Zafunduj swoim dłoniom odżywczą maseczkę. Możesz przygotować ją samodzielnie, mieszając składniki takie jak miód, oliwa i sok z cytryny. Taka mieszanka nie tylko odżywi skórę, ale również pomoże w jej regeneracji. Stosuj ją 2 razy w tygodniu.

Składniki: 2 łyżki miodu, 1 łyżka oliwy, 1 łyżeczka soku z cytryny

W małej misce połącz miód z oliwą. Miód ma właściwości nawilżające i antybakteryjne, natomiast oliwa z oliwek jest znana ze swoich właściwości odżywczych i nawilżających. Do mieszanki dodaj 1 łyżeczkę świeżego soku z cytryny. Sok z cytryny działa rozjaśniająco i pomaga usunąć przebarwienia, a także ma działanie antyseptyczne. Wymieszaj składniki, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Nałóż maseczkę na czyste i suche dłonie. Możesz to zrobić za pomocą pędzla do masek lub po prostu pocierając dłoń o dłoń. Maseczkę nałóż na zewnętrzną i wewnętrzną część dłoni. Pozostaw maseczkę na dłoniach na około 15-20 minut. W tym czasie składniki aktywne będą działać, nawilżając i odżywiając skórę. Po upływie czasu zmyj maseczkę ciepłą wodą. Skóra powinna być teraz bardziej miękka i odżywiona. Na koniec nałóż na dłonie odżywczy krem nawilżający, aby zamknąć nawilżenie w skórze.

Łagodzącą oliwę możemy wymieszać z innymi składnikami regenerującymi, jak żółtko, ugotowany ziemniak czy awokado. Składniki dobieramy tak, by uzyskać gęstą pastę. Pastę nakładamy na dłonie, owijamy je folią spożywczą, zakładamy bawełniane rękawiczki (lub owijamy ręcznikiem). Trzymamy co najmniej godzinę (można dłużej), zmywamy letnią wodą. Natłuszczamy dłonie kremem.

Natłuszczająco podziała na skórę dłoni również maska z oleju kokosowego i żółtka. Lekko podgrzej 3 łyżki oleju, zmieszaj je z żółtkiem. Ciepłą papkę nałóż na dłonie. Zmyj po 20 minutach letnią wodą.

Co na podrażnienia?

W przypadku wystąpienia dużych podrażnień stosuj produkty z dodatkiem d-panthenolu lub bisabololu, które działają kojąco i przyspieszają regenerację skóry (kupisz je w aptece). Pomogą też kremy regenerujące zawierające ekstrakt z nagietka lub ogórecznik lekarski. Oba te składniki działają kojąco. Możesz też nałożyć domowy krem sezamowy. Zwiększy on elastyczność skóry.

Składniki: 1 łyżka smalcu, 1/2 łyżeczki cynamonu, 2 łyżki zmielonych nasion sezamu

Jak przygotować? Składniki zmiksuj ze sobą. Porcję kremu nałóż wieczorem na ręce i wetrzyj lekko przez parę minut. Resztę kremu nałóż grubą warstwą na dłonie i załóż rękawiczki kosmetyczne (lub zwykłe bawełniane skarpetki). Rano usuń nadmiar kosmetyku. Stosuj, co 2 drugi dzień aż ręce się wygoją.

Nasiona sezamu mają dużo wit. E i koenzymu Q10, smalec jest bogaty w kwasy palmitynowy, stearynowy i oleinowy, które zmiękczają skórę i zwiększają jej elastyczność. Dodatek cynamonu zapewni ładny zapach, a także zwiększy produkcję kolagenu w skórze.

Pomoże także kompres z nawilżającego siemienia lnianego. 2 łyżki siemienia lnianego zalej 1/2 szklanki wrzątku. Zaparz pod przykryciem. Gdy ostygnie, nałóż na dłonie na 20 minut. Zmyj letnią wodą.

Zadbaj także o dietę

Twoja dieta również ma wpływ na kondycję skóry. Dlatego już dziś włącz do swojego jadłospisu produkty bogate w witaminę E i omega-3, które wspomagają zdrowie skóry. Produktami takimi są tłuste ryby, orzechy włoskie czy olej lniany.

A co dalej po świętach?

Po świętach możesz nadal stosować powyższe sposoby. Zapobiegną podrażnieniom dłoni podczas zimy. Dodatkowo możesz kupićwosk sojowy (od 10 zł /250 g) i zrobić na dłonie okład. Wosk sojowy natłuści i zregenerują skórę.

Jak zrobić? Wosk rozpuść w garnku. Ostudź i w lekko ciepłym zanurz ręce. Wyjmij. Nałóż na noc bawełniane rękawiczki. Rano usuń nadmiar wosku miękką chusteczką.