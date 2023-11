Stopy to naprawdę ważne części naszego ciała, którym warto poświęcić trochę uwagi. Dlaczego? Bo to one niosą nas w świat. Trzeba o nie zadbać, zwłaszcza teraz, gdy w okresie przejściowym trudno dopasować dobre obuwie do pogody.

Masaż szczotką i peeling

Kremowanie

To się może przydać W okresie przejściowym często zakładamy za ciepłe buty i stopy bardziej są pocą. Skóra odwadnia się, jest niedotleniona i pęka. Warto ją wzmocnić masażem, peelingiem, kąpielą lub kompresem i kremem. Dzięki tym zabiegom stopy będą się mniej pocić, skóra będzie lepiej dotleniona i nie odwodni się nadmiernie. Warto raz w tygodniu, np. w weekend, zrobić sobie seans dla stóp. Reklama Masaż szczotką i peeling Swój seans dla stóp zacznij od ich wymasowania. Możesz do tego użyć szczotki ze średnio twardym włosiem lub specjalnej szczotki do stóp. Masaż poprawi krążenie i dotleni skórę. Następnie wykonaj peeling. Usunie on stary naskórek, a co z tym idzie zniknie brzydki zapach wywołany przez bytujące tam bakterie. Reklama Na szczotkę np. w formie wsuwanego klapka (kupisz np. na allegro) nałóż żel pod prysznic lub mydło w płynie. Stopy zwilż wodą. Pocieraj szczotką przez ok. 2-3 minuty jedną stopę, a następnie drugą.

Następnie zmiel 3 orzechy włoskie. Zawierają one dużo witaminy E, która działa ujędrniająco. Dodaj łyżkę oliwy i sok z cytryny, który pomoże złuszczyć naskórek. Masuj kilka minut.

Jeśli wolisz kupny kosmetyk, poszukaj scrubu z mocznikiem i gliceryną. Mocznik zmiękcza naskórek, a gliceryna ma właściwości nawilżające. Twoje dłonie i stopy są ciągle zimne? To może oznaczać kilka rzeczy Zobacz również Orzeźwiająca kąpiel lub kompresPo oczyszczeniu stóp warto je zrelaksować, a zarazem odświeżyć kąpielą cyprysową lub zrobić szałwiowy czy parafinowy okład.

Zmiksuj 2 szklanki ciepłej wody z 1 łyżką miodu i ½ szklanki jogurtu lub śmietany. Miksturę wlej do miski lub specjalnego wodnego masażera wibracyjnego do stóp. Dodaj 5 kropli olejku cyprysowego (oj ok. 10 zł). Olejek cyprysowy pobudza krążenie krwi, mleko ma właściwości regenerujące, a miód nawilża. Stopy mocz 20 minut, spłucz wodą i osusz ręcznikiem. Do kąpieli stóp dodatkowo możesz dodać po kilka gałązek świeżych ziół np. mięty, lawendy czy oregano.

Zamiast kąpieli możesz na stopy zrobić okład. Torebkę szałwii zalej szklanką wrzątku. Zaparz pod przykryciem. Dodaj łyżeczkę sody i wymieszaj. Naparem nasącz 2 gazy. Owiń nimi stopy. Zostaw na 20 minut. Zdejmij i osusz stopy, oklepując je ręcznikiem.

Jeśli masz popękane pięty i łuszczącą się skórę, może być potrzebny intensywniejszy zabieg. Sięgnij po parafinę kosmetyczną (od 20 zł). Parafinę podgrzej w garnku (takim, którego nie używasz, bo będzie go trudno oczyścić), aż zrobi się płynna. Zanurz jedną stopę w ciekłej parafinie i wyjmij. Gdy zrobi się skorupka, owiń folią spożywczą i załóż skarpetkę frotte. To samo zrób z drugą stopą. Po 30 minutach oderwij delikatnie parafinę. Kremowanie Na koniec seansu SPA wklep w stopy krem. Powinien mieć substancje działające regenerująco. Godne polecenia są lipidy i wosk pszczeli. Jeśli nie masz takiego kremu, do łyżki kremu do stóp, który masz, dodaj kapsułkę witaminy E. Kremu możesz nałożyć grubą warstwą, a stopy owinąć torebkami foliowymi. Torebki zdejmij po 20 minutach, usuń nadmiar kremu, a resztę pozostaw do wchłonięcia. Lub zostaw torebki na całą noc. Banan, jogurt i inne - z tego wyczarujesz cuda do domowego SPA dla włosów. PRZEPISY Zobacz również To się może przydać Warto zaopatrzyć się w silikonowe stópki. Zakłada się je po kremowaniu stóp i dzięki nim krem działa jak maska. Lepiej wchłaniają się też substancje odżywcze.

Stopy lubią masowanie. Im częściej, tym lepiej. Dlatego warto zaopatrzyć się w matę łazienkową do masażu stóp (od 25 zł). Połóż ją w kabinie prysznicowej i gdy będziesz się myć, naturalnie będziesz po niej dreptać, masując podeszwy.

Jeśli masz większe zrogowacenia, peeling z drobinkami może być niewystarczający. Warto nabyć elektryczną tartkę podłogową do stóp (od 50 zł). Stawiamy na niej stopę, włączamy i… możemy sobie siedzieć i czytać książkę, a stary naskórek sam znika.

Jeśli zakładamy skarpetki, a nie rajstopy, wybierajmy skarpetki bambusowe lub zawierające miedź i srebro. Mają antygrzybiczne i antybakteryjne właściwości lub bawełniane np. z funkcja masażu. Ciepło w butach zapewnią nam wkładki termiczne. Takie wkładki mają warstwę, która wchłania pot i warstwę izolującą. Wkładki trzeba, co 2-3 tygodnie wyprać. W domu warto chodzić w antypoślizgowych, nawilżających skarpetkach. Pomogą zrelaksować się stopom. Ceny skarpetek i wkładek to ok.10-20 zł. Marta Barczyńska

