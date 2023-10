Dlaczego włosy się elektryzują?

Włosy, nawet te krótkie, mogą szczególnie jesienią i zimą stawać się niesforne i przysparzać sporo problemów. Jedną z przyczyn jest ich elektryzowanie się. Któż z nas nie zna tego charakterystycznego dźwięku, przypominającego delikatne strzelanie i małe wyładowania atmosferyczne?

Co jest odpowiedzialne za tę sytuację? Jak zapobiegać elektryzowaniu się włosów? To pytania, na które szukamy odpowiedzi szczególnie jesienią i zimą. To właśnie te pory roku, a dokładnie charakterystyczne dla nich zimne powietrze i różnica temperatur między tymi na zewnątrz i w pomieszczeniach, odpowiadają za nasz problem z fryzurą. Ponadto do elektryzowania się włosów przyczynia się suche powietrze (o które w ogrzewanych pomieszczeniach nietrudno), wiatr, noszenie czapki czy suszenie włosów suszarką.

Reklama

Elektryzowanie się włosów jest zjawiskiem naturalnym. Aby lepiej je zrozumieć, musimy przypomnieć sobie pewne wiadomości z lekcji fizyki. Nasze włosy naładowane są jonami dodatnimi. Tak samo naładowane jony krążą w powietrzu oraz znajdują się na ubraniach, które nosimy. W efekcie zetknięcia się jonów z naszych włosów z tymi w powietrzu dochodzi do zjawiska odpychania się. Wówczas możemy obserwować elektryzowanie się włosów.

Reklama

Właściwa pielęgnacja włosów to podstawa

Na elektryzowanie najbardziej narażone są włosy suche i zniszczone. Z tego powodu pierwszą bronią w walce z elektryzującymi się włosami jest ich właściwa pielęgnacja.

Warto więc wybierać szampon odpowiadający potrzebom naszych włosów i uzupełniający ich ewentualne niedobory. Nie powinno się również zapominać o odżywce, najlepiej takiej, która jednocześnie nawilży pasma, ale ich przy tym zbytnio nie obciąży. Od czasu do czasu można włosom poświęcić więcej uwagi i nałożyć na nie jeszcze dodatkowo na przykład maskę.

Suszarka - tak, ale…

Aby pozbyć się problemu elektryzujących się włosów, nie trzeba całkowicie rezygnować z suszarki. Należy jednak suszyć włosy chłodnym strumieniem powietrza, który wysusza włosy zdecydowanie mniej niż gorący. W miarę możliwości można nawet zainwestować w suszarkę z funkcją jonizacji powietrza, która wytwarza jony ujemne. Te zaś neutralizują dodatnie jony znajdujące się na włosach.

Czesanie włosów - równie ważne

Jeśli chcemy zapobiec elektryzowaniu się włosów, czeszmy je najlepiej szczotką wykonaną z naturalnego włosia. Szczotki plastikowe, których końcówki zakończone są gumkami, tylko wzmagają elektryzowanie. W przypadku grzebieni najlepiej wybierajmy te wykonane z drewna.

Szczotkę lub grzebień warto przed czesaniem spryskać odrobiną lakieru do włosów lub ewentualnie nasmarować minimalną ilością płynu do płukania tkanin. Oba środki mają działanie antystatyczne.

Elektryzowanie się włosów - doraźna pomoc

Jeśli chcemy przeciwdziałać elektryzowaniu się włosów natychmiast - wystarczy, że zwilżymy dłoń wodą i przeciągniemy nią po pasmach.

Dodatkowo możemy wybierać ubrania, a zwłaszcza czapki, wykonane z naturalnych materiałów takich jak bawełna, wiskoza czy wełna, które nie przyczyniają się do elektryzowania się włosów.