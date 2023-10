Najpiękniejsze Polki. Piękności, do których wzdycha cały świat [ZDJĘCIA]

1/5 Aneta Kręglicka – modelka i bizneswomen. W lipcu 1989 zdobyła tytuł Miss Polonia, a we wrześniu tego samego roku została I wicemiss International. 22 listopada 1989 r. podczas gali finałowej światowego konkursu piękności została okrzyknięta Miss Świata. To do tej pory jedyna Polka, która zdobyła taki tytuł.