Modny kolor na wiosnę i lato 2025: Błękit

Modne kolory na wiosnę i lato 2025 są pastelowe, subtelne i bardzo kobiece. Instytut Pantone wytypował na najmodniejszy kolor roku 2025 Mocha Mouse, czyli ciepły beż, kolor kawy typu latte. Jednak zaraz obok niego, w rankingach na modowe hity nadchodzącego sezonu wiosenno-letniego, będzie błękit.

Jasny, pastelowy odcień niebieskiego, w zagranicznych mediach nazywany sky blue lub ice blue, to kolor czystego nieba lub połyskującego w słońcu lodowca. Ma raczej chłodny odcień, a jednocześnie jest bardzo subtelny i pełen wdzięku. Błękit pojawił się na pokazach w kolekcjach na wiosnę i lato takich marek jak Chanel, Chloe, Acne Studio i Stella McCartney.

W nowym sezonie błękit będzie miał wiele wydań, bo każdy z modowych gigantów zaproponował go we własnym wydaniu. Chanel w eleganckich, Chloe w romantycznym w duchu boho, Acne Studio - wystawnym, a Stella McCartney - funkcjonalnym. Oznacza to, że projektanci dają nam dużą dowolność w noszeniu błękitu. Pastelowy niebieski w nowym wydaniu jest bardzo demokratyczny, więc można go nosić na wiele sposobów.

Jak nosić błękit zgodnie z trendami 2025?

Błękit na wiosnę i lato 2025 jest lekki, świeży i nowoczesny. Można go wkomponować w casualowe stylizacje, dorzucić do zestawów w stylu boho lub uzupełnić nim biurowy look. Jasny niebieski doskonale pasuje do pracy. Można nim zastąpić klasyczne kolory np. czerń, granat lub beż, komponując garderobę do biura. Nasza propozycja do błękitna koszula - klasyk z dobrej jakości bawełny lub wersji nieco bardziej luksusowej - jedwabna bluzka.

Inny pomysł to błękitna marynarka lub jasnoniebieski garnitur. Ten świeży kolor stwarza szerokie pole do kreowania stylizacji z mniej formalnymi dodatkami, np. białymi sneakersami czy nieśmiertelnym T-shirtem.

Błękit pojawia się nie tylko na ubraniach, lecz również w dodatkach. Dla wystarczająco odważnych marki proponują buty lub torebki w tym kolorze. Amatorki bardziej zachowawczej wersji trendu, mogą sięgnąć po jedwabną apaszkę, czapeczkę z daszkiem lub... skarpetki!

Komu najbardziej pasuje błękit?

Błękit jest demokratyczny nie tylko w kwestii wyboru stylu, ale także także dobrze dopasowuje się różnych typów urody. Najlepiej wyglądają w nim osoby o jasnej cerze i jasnych włosach, o chłodnym, skandynawskim typie urody. W jasnym niebieskim będzie również osobom o słowiańskim typie urody, czyli szatynkom o niebieskich lub szarych oczach. Lecz pastelowy niebieski będzie również łaskawy dla brunetek o oliwkowej cerze, wówczas warto zwrócić uwagę na jego odcień, zdecydowanie lepszy będzie ten cieplejszy.