Legendary Glamma - nowa ikona świata mody

Margret Chola to pochodząca z Zambii 80-latka (jej wiek jest podawany szacunkowo, ponieważ nie ma ona aktu urodzenia), znana w internecie jako Legendary Glamma. Kobieta pochodzi z niewielkiej wioski w Zambii, gdzie spędziła całe życie. Pewnego dnia jej wnuczka, Diana Kaumba, stylistka mieszkająca na stałe w Nowym Jorku, postanowiła uwiecznić seniorkę rodu w jej naturalnym środowisku, na zambijskiej farmie. Margaret zgodziła się na zdjęcia oraz ekstrawaganckie stylizacje. - Będziesz za mną tęsknić, kiedy umrę, i przynajmniej w ten sposób będziesz o mnie pamiętać - powiedziała wtedy. Zdjęcia okazały się ta interesujące, że Kaumba podzieliła się nimi w internecie. Internauci pokochali jej babcię w modowym wydaniu.

Babcia z Zambii modelką. "Wierzę, że mogę podbić świat"

Sukces zdjęć zainspirował stylistkę, by kontynuować projekt. Od tej pory regularnie stylizuje i fotografuje swoją babcię. Na zdjęciach widzimy Margaret w oryginalnych połączeniach ubrań i dodatków, które często są miksem kolorów, wzorów i faktur. Legendery Glamma pozuje do obiektywu w ogromnych okularach, perukach i ekstrawaganckiej biżuterii. Jej zdjęcia zyskują ogromne uznanie internautów, co zostało dostrzeżone przez media na całym świecie m.in. przez BBC, gdzie ukazał się wywiad z nową zambijską ikoną mody.

Popularność babci zainspirowała Dianę Kaumbę do stworzenia projektu "The Granny Series", który ma na celu pokazywanie dojrzałych modeli i modelek. - Kiedy ludzie się starzeją, społeczeństwo o nich zapomina. Czuję, że osoby starsze są spisywane na straty, a ta seria jest wizytówką tego, że wszyscy możemy czerpać z życia do samego końca - powiedziała stylistka w rozmowie z "Your Luxury Africa". Sama Margaret nie ukrywa, że jest zachwycona swoją nową rolą, a awangardowe stroje bardzo jej się podobają. - W tych ubraniach czuję się nowa i żywa. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Wierzę, że mogę podbić świat. Nie sądziłam, że w tym wieku będę mogła mieć taki wpływ na ludzi - wyznała w rozmowie z BBC.