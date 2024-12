Kolor roku 2025 według Pantone: Mocha Mousse

Instytutu Pantone to światowy autorytet w dziedzinie trendów w designie, znany z tworzenia systemów identyfikacji kolorystycznej. Co roku ogłasza prognozy, jakie trendy będą wiodły prym w modzie, designie i szeroko rozumianej kulturze. Prognozowane trendy mają oddawać ducha priorytetów i potrzeb współczesnych czasów. Kolorem roku 2025 będzie kolor Mocha Mousse (Pantone 17-1230). Jest to ciepły, głęboki odcień brązu, który kojarzy się z kawą typu latte. Kojarzy się z ciepłem, przytulnością, bliskością natury i harmonią.

Według założeń Pantone, kolor 2025 roku, Mocha Mousse ma odzwierciedlać powrót do natury, niewymuszoną elegancję w codziennym życiu, celebrację zwykłych, codziennych przyjemności, jak chociażby filiżanka ulubionej kawy czy kakao. Ten subtelny kolor będzie królował w przyszłym roku w trendach marketingowych, wnętrzarskich i modowych.

Jak nosić Mocha Mousse?

Mocha Mousse, czyli kolor roku 2025, przypadnie go gustu wielbicielom naturalnych barw. Jest delikatny, elegancki, ponadczasowy, a do tego bardzo kobiecy. Idealnie łączy się z klasycznymi krojami np. marynarkami, garniturami, szerokimi spodniami czy ołówkowymi spódnicami, lecz równie dobrze będą wyglądać swetry w kolorze Mocha Mousse. Brązy i beże świetnie łączą się też ze skórzanymi dodatkami, więc torebki, buty czy paski w tym kolorze na pewno przypadną do gustu wielu osobom.

Kolor Mocha Mousse będzie tworzyć idealne zestawy kolorystyczne z innymi beżami, brązami i bielami. Sprawdzi się także w towarzystwie innych ziemistych kolorów, jak odcienie piasku, terakoty czy zgniłej zieleni. Będzie pasować także do pasteli: lawendy, błękitu, pudrowego różu czy mięty. Aby dodać mu odrobinę mocniejszego wyrazu można sięgnąć po kolor musztardowy, bordowy lub granatowy. Minimalistki pokochają kolor Mocha Mousse w zestawieniach z szarością lub antracytem.