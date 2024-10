Modny kolor bordo - jesień zima 2024/2025

Bordo to kolor, który wpisuje się w klasyczną gamę barw. Kojarzony z królami i cesarzami, czyli ludźmi władzy, swoim szlachetnymi konotacjami zyskał popularność wśród arystokracji i wyższych sfer. Doskonale pasuje do trendu na quiet luxury, bo nie potrzebuje dodatku w postaci logo znanej marki, by wyglądać luksusowo. Nic dziwnego, że w sezonie jesień-zima 2024/2025 pojawił się w kolekcjach takich marek jak: Gucci, Versace i Saint Laurent. Jest szalenie elegancki, dzięki czemu godnie zastąpi czerń lub granat nawet w formalnych stylizacjach. Pokochały go nie tylko gwiazdy, ale również internetowe influencerki.

Jak nosić bordo w sezonie jesień-zima 2024/2025?

Na Instagramie można znaleźć mnóstwo inspiracji, jak nosić bordo jesienią i zimą 2024/2025. Niektórym trend na bordo tak przypadł do gustu, że proponują, by nosić ten kolor od stóp do głów w wersji total look. Inni wolą wersję nieco bardziej zachowawczą, zaledwie dodając bordo do swoich stylizacji w postaci bordowych dodatków. Na topie są bordowe torebki i buty. Trend na bordo świetnie komponuje się z innym gorącym nurtem sezonu, a mianowicie modą na zamsz. To najbardziej hot połączenie sezonu!

