Modne płaszcze na jesień i zimę 2024/2025: trencze

Trudno wyobrazić sobie sezon jesienno-zimowy bez trencza. Nie inaczej będzie tym razem. Trencze to absolutna klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Fenomen trencz polega na tym, że doskonale wygląda on na każdej sylwetce. W trendach na sezon jesień-zima 2024/2025 mamy zarówno ponadczasowe fasony z paskiem w talii - idealne dla wielbicielek stylu quiet luxury - jak i luźne, szerokie o kroju oversize.

Modne płaszcze na jesień i zimę 2024/2025: skórzane

Moda na skórę i skórę ekologiczną wróciła wraz z trendami na lata 90. i 2000. Skórzane płaszcze pojawiły się w pokazach takich domów mody jak: Gucci, Balmain czy Ferragamo. Króluje oczywiście niezastąpiona czerń, lecz równie modnym wyborem będzie skórzany płaszcze w kolorze brązowym, a dla wielbicielek ekstrawagancji - w modnym odcieniu jasnożółtym.

Modne płaszcze na jesień i zimę 2024/2025: sztuczne furta

Podoba ci się krzykliwy styl mob wife? Oznacza to, że w tym sezonie nie może zabraknąć w twojej garderobie futrzanego płaszcza (oczywiście ze sztucznego futerka). Trend na futerka pojawił się na wybiegach m.in. takich marek jak: Louis Vuitton, Saint Laurent i Givenchy. Taki płaszcz będzie doskonale wyglądał do eleganckich stylizacji, ale świetnie przełamie również miejski look.

Modne płaszcze na jesień i zimę 2024/2025: w kratę

Kochasz klasykę, a sezon jesienno-zimowy nieodmiennie kojarzy ci się z kratą? Ten trend jest dla ciebie. To jesienny wzór numer jeden, który co roku wraca jak bumerang. Zadecyduj tylko, czy wolisz płaszcz w wielką kratę czy drobną kratkę. Oba są równie modne.

Modne płaszcze na jesień i zimę 2024/2025: w panterkę

Panterka ma w modzie swoje wzloty i upadki. Obecnie znów jest na topie, więc wielbicielki zwierzęcych wzorów powinny być zachwycone. Możesz postawić na akcent w postaci paska lub apaszki w panterkę, lub pójść na całość i kupić płaszcz w panterkę. Na pewno nie przemkniesz ulicą niezauważona!