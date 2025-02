Jakich kwiatów nie dawać na walentynki?

Walentynki, które wypadają 14 lutego, bywają również nazywane Dniem Zakochanych. To okazja, by wyznać uczucie drugiej połowie, a także obdarować ją drobiazgiem. Jednym z najchętniej wybieranych prezentów na walentynki są kwiaty. Najpopularniejsze na walentynki sączerwone róże, które symbolizują miłość, namiętność, pożądanie i pasję. Jednak wiele osób decyduje się, by przełamać kanon i sięga po innego rodzaju kwiaty.

Reklama

Niestety nie wszystkie kwiaty są dobry wyborem na walentynki. Istnieją kolory i rodzajów kwiatów, których tego dnia warto unikać. Dlaczego? Ponieważ w naszej kulturze różnym kwiatom przypisuje się różne znaczenie. Oczywiście można to traktować z przymrużeniem oka, jednak na wszelki wypadek, lepiej nie kusić losu, a przede wszystkim - nie sprawić przykrości osobie obdarowywanej, która może przywiązywać wagę do tego typu wierzeń.

Przede wszystkim należy unikać dawania na walentynki parzystej liczby kwiatów, szczególnie czterech. To zła wróżba, ponieważ w naszej kulturze kojarzy się z pożegnaniem, żalem i smutkiem. Zdecydowanie lepiej zadbać, by kwiatów w bukiecie było trzy, pięć, siedem, dziewięć...

Reklama

Zakazane kwiaty na walentynki

Na walentynki nie są mile widziane żółte kwiaty, ponieważ wierzy się, że to kolor, który symbolizuje zdradę, fałsz, zazdrość, a nawet może zwiastować rychłe rozstanie. Dotyczy on zarówno róż, jak i tulipanów, które choć piękne i zwiastujące nadchodzącą wiosnę, nie będą dobrym wyborem na walentynki. Podarowanie komuś żółtych kwiatów na Dzień Zakochanych to ogromne faux pas.