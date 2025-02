Zabójstwo Gabby Petito. Co się stało z Gabby Petito?

Gabby Petito była 22-letnią blogerką, influencerką i podróżniczką, która wyruszyła w wymarzoną podróż po Stanach Zjednoczonych razem ze swoim narzeczonym Brianem Laundrie. Gabby i Brian dokumentowali swoją przygodę w mediach społecznościowych, gromadząc przy tym sporą publiczność. Regularnie zamieszczali w sieci zdjęcia, filmy i relacje z miejsc, które odwiedzali. Gabby i Brian wydawali się szczęśliwą młodą parą, która dzieli pasję do podróżowania. Niestety po czasie okazało się, że to, co pokazywali w mediach społecznościowych było jedynie fasadą, za którą rozgrywał się prawdziwy dramat.

Reklama

Podróż Gabby i Briana miała tragiczny finał. Niespełna dwa miesiące po rozpoczęciu podróży kobieta zaginęła, a następnie odnaleziono jej ciało. Zabójstwo Gabby Petito wstrząsnęło całym światem. Sprawa wstrząsającego zabójstwa Gabby Petito wróciła dzięki serialowi dokumentalnego Netlixa "Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Podróż Gabby Petito i jej chłopaka

Gabby Petito wyruszyła w podróż w lipcu 2021 roku z Florydy wraz ze swoim narzeczonym Brianem Laundrie. Planowali odwiedzić parki narodowe w stanach: Kolorado, Utah oraz Wyoming. Poruszali się białą furgonetką Ford Transit Connect. Dwa miesiące po rozpoczęciu wyprawy rodzina straciła kontakt z kobietą. Ostatnia rozmowa 22-latki z matką miała miejsce 25 sierpnia 2021 roku. Później matka Gabby otrzymała jeszcze wiadomości SMS, jednak wydały jej się one podejrzane, jakby pisał je ktoś inny.

Brian Laundrie 1 września wrócił do domu na Florydzie bez Gabby. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, gdzie znajduje się jego narzeczona. Rodzina zgłosiła zaginięcie. Laundrie wynajął adwokata, a następnie zmienił miejsce pobytu. Policja wszczęła poszukiwania Gabby i Briana. 19 września w Parku Narodowym Grand Teton niedaleko parkingu dla kamperów znaleziono zwłoki Gabby Petito. Jak wykazała późniejsze badania, kobieta zmarła w wyniku uduszenia.

Dwa miesiące później znaleziono ciało Briana Laundrie'go, który zmarł w wyniku śmierci samobójczej od strzału w głowę. Przy szczątkach znaleziono pamiętnik, w którym przyznał się do zabicia Gabby Petito, twierdząc, że "zakończył jej życie, by ulżyć jej w cierpieniu"

Kim była Gabby Petito?

Gabrielle „Gabby” Venora Petito urodziła się 9 marca 1999 w Blue Point w stanie Nowy Jork. Kiedy miała 22 lata, zgromadziła odpowiednie oszczędności, by móc kupić vana, a następnie przerobić go na kampera. Gabby Petito marzyła, by wyruszyć w podróż po Stanach Zjednoczonych, a wyprawę relacjonować w internecie. Chciała zostać blogerką, influencerką i podróżniczką. Jej wpisy w mediach społecznościowych cieszyły się sporą popularnością, a ona sama przyciągała zainteresowanie ludzi pogodą osobowością.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Gdzie szukać pomocy?

Jesteś w kryzysie psychicznym? Potrzebujesz porady, wsparcia? A może chcesz zwyczajnie zostać wysłuchany? Poniżej lista bezpłatnych telefonów, gdzie otrzymasz pomoc:

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dzieci i młodzieży

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

800 12 12 12 - wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dorosłych

116 123 - linia wsparcia dla osób dorosłych

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

511 200 200 - telefon dla osób dorosłych w kryzysie samobójczym

Inne przydatne numery:

800 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ – bezpłatny, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

800 119 119 - Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży – codziennie w godz. od 14:00 do 22:00

720 720 020 - Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXEDPL - od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00– 20:00

Pamiętaj! W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń na 112.