Ślub humanistyczny. Czym się różni od tradycyjnego ślubu? Czy ślub humanistyczny jest ważny w świetle prawa?

Ślub humanistyczny to uroczystość zaślubin, która nie ma charakteru religijnego ani cywilnego. Jest to ceremonia symboliczna, która celebruje miłość i związek dwojga ludzi, opierając się na ich indywidualnych wartościach i przekonaniach. Ślub humanistyczny to ceremonia świecka, organizowana z własnej inicjatywy pary młodej, która podkreśla wartości i uczucia między dwojgiem ludzi, bez względu na ich przekonania religijne czy status prawny.

Cechy ślubu humanistycznego

Oto kluczowe cechy ślubu humanistycznego:

Indywidualny charakter: Ceremonia jest w pełni dostosowana do potrzeb i preferencji pary młodej. Nie ma tu narzuconych schematów czy tradycji.

Skupienie na człowieku: Ślub humanistyczny stawia w centrum człowieka i jego relacje z innymi. Nie jest związany z żadną konkretną religią ani światopoglądem.

Symboliczny wymiar: Ceremonia ma charakter symboliczny i nie nadaje parze młodej statusu małżeństwa w świetle prawa. W Polsce ślub humanistyczny nie jest uznawany za małżeństwo.

Osobiste przysięgi: Para młoda ma możliwość złożenia własnych, spersonalizowanych przysiąg, które odzwierciedlają ich uczucia i zobowiązania.

Dowolność formy: Ślub humanistyczny może odbyć się w dowolnym miejscu i czasie, a jego przebieg zależy wyłącznie od decyzji pary młodej.

Kto udziela ślubu humanistycznego?

Ślub humanistyczny prowadzi mistrz ceremonii, czyli osoba, która jest wykwalifikowana do prowadzenia uroczystości.

Gdzie można zorganizować ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny można zorganizować w dowolnym miejscu, np.: w plenerze, w ogrodzie, na plaży, w zamku, w sali weselnej.

Przebieg ślubu humanistycznego. Jak wygląda ślub humanistyczny?

Przebieg ceremonii ślubu humanistycznego jest elastyczny i dostosowany do życzeń pary młodej. Może obejmować uroczyste powitanie gości, przemówienie mistrza ceremonii, czytanie ulubionych fragmentów literatury lub poezji, wygłoszenie osobistych przysiąg, wymianę obrączek.

Ślub humanistyczny a przysięga

Przysięga na ślubie humanistycznym jest spersonalizowana i nie ma ustalonej formy.

Ślub humanistyczny a prawo. Czy ślub humanistyczny jest ważny?

Nie, w Polsce ślub humanistyczny nie ma mocy prawnej, para po ślubie humanistycznym nie jest uznawana za małżeństwo w świetle prawa. Aby zawrzeć prawnie ważne małżeństwo, należy dodatkowo udać się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Dla kogo jest ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny jest dla par, które nie identyfikują się z żadną religią. A także: dla par, które chcą, aby ich ceremonia była w pełni spersonalizowana; dla par, które chcą zawrzeć ślub w nietradycyjnym miejscu; dla par międzynarodowych.

Kto może wziąć ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny mogą wziąć osoby pełnoletnie, czyli od 18 roku życia, choć w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą opiekunów prawnych, kobiety mogą zawrzeć związek już od 16 roku życia. Nie mogą tego zrobić z kolei osoby spokrewnione w linii prostej, osoby będące w innym związku małżeńskim, ubezwłasnowolnione lub niepełnosprawne w pełni władz umysłowych.

Ile kosztuje ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny w Polsce zazwyczaj kosztuje do około 3000 zł, jednak cena może się różnić w zależności od wielu czynników. W cenę wliczone są: przygotowanie i dopracowanie scenariusza ceremonii, konsultacje, a także poprowadzenie ceremonii przez celebranta.

Pierwszy ślub humanistyczny w Polsce

Pierwszy ślub humanistyczny w Polsce odbył się 9 grudnia 2007 roku w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu 66.

Ślub humanistyczny to przede wszystkim wyraz osobistych przekonań i emocji, które są ważne dla pary. Nie jest to formalne zawarcie małżeństwa, lecz piękna ceremonia celebrująca miłość i związanie się w sposób unikalny dla dwojga ludzi.

Ślub humanistyczny a rozwód

W świetle prawa ślub humanistyczny nie jest uznawany za związek małżeński, więc nie jest konieczny rozwód po nim.

Czym się różni ślub humanistyczny od cywilnego?

Ślub humanistyczny odbywa się według wcześniej uzgodnionego z parą scenariusza i prowadzi go mistrz/mistrzyni ceremonii (celebrant). Taki ślub pozwala na ułożenie spersonalizowanych przysiąg, na co nie zezwala formuła ślubu cywilnego czy kościelnego.