Co zrobić, żeby róże dłużej stały w wazonie?

Cięte róże to doskonały podarunek dla bliskiej osoby na różne okazje, np. walentynki. Czerwone róże są symbolem miłości i namiętności. Często są wręczane drugiej połowie jako wyraz oddania. Kiedy otrzymamy lub sami sprawimy sobie bukiet, co zrobić, żeby róże jak najdłużej stały w wazonie? Istnieje kilka prostych trików, by przedłużyć trwałość ciętych kwiatów. Zwykle róże stoją w wazonie zaledwie kilka dni. Stosując się do porad, możemy sprawić, że będą świeże nawet przez dwa tygodnie.

Przede wszystkim maksymalnie skrócić czas, kiedy kwiaty nie mają dostępu do wody. Następnie pozbyć się liści z dolnych części łodyg, by te nie miały dostępu do domu. Końcówki łodyg przyciąć ostrym narzędziem pod kątem 45 stopni. Następnie wstawić kwiaty do czystego wazonu, który należy postawić w jasnym miejscu, lecz nie bezpośrednio na słońcu.

Co kilka dni należy wymieniać wodę w wazonie z różami. Zawsze należy używać wody w temperaturze pokojowej, najlepiej przefiltrowanej. Warto również regularnie podcinać łodygi, a także usuwać zwiędłe listki i płatki. Floryści zalecają również, by z odległości 30 cm, spryskać kwiaty lakierem do włosów. W ten sposób na płatkach, liściach i łodygach powstanie dodatkowa warstwa ochronna.

Co wsypać do wody, żeby róże dłużej stały w wazonie?

Żeby róże dłużej stały w wazonie można zastosować kilka sprawdzonych trików. Do wody można wsypać odżywkę do kwiatów ciętych, odrobinę cukru, sody oczyszczonej lub rozpuścić w wodzie tabletkę aspiryny. Sprawdzi się również połączenie odrobiny octu jabłkowego z cukrem, a także kilku kropli wysokoprocentowego alkoholu z cukrem.

Jak przedłużyć świeżość róż?

Podsumowując, aby przedłużyć świeżość róż należy: