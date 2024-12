Składanie życzeń z okazji Bożego Narodzenia

Już jutro święta BożegoNarodzenia i Nowy Rok 2025. Jak co roku jedną z tradycji jest składanie świątecznych i noworocznychżyczeń. Tradycja ta jest obecna w polskiej kulturze od wielu lat. Jej początki sięgają czasów, kiedy to wierzono w sprawczą moc słów, zaś same życzenia - w postaci dobrego słowa - uznawane były za dar mający sprawczą moc.

Początkowo życzenia były składane wyłącznie ustnie. Składano je najbliższej rodzinie przy wigilijnym stole, a także sąsiadom oraz znajomym. Do dziś w religii katolickiej towarzyszy temu polski zwyczaj łamania się opłatkiem. Potem, prawie 200 lat temu, pojawiła się piękna tradycja wysyłania świątecznych pocztówek. Pierwsza oficjalna kartka świąteczna została wysłana z Anglii a sir Henry`ego Cole jest nazywany jej”wynalazcą”.

W ostatnich latach w dobie Internetu, smartfonów oraz mediów społecznościowych coraz częściej wysyłamy życzenia w formie elektronicznej - czy to w formie SMS/MMS czy wiadomości w aplikacjach. Oczywiście nowoczesne formy składania życzeń mają swoich zwolenników i przeciwników. Jedni wolą formy bardziej tradycyjne, inni te nowoczesne. Jednak bez względu na preferencje pamiętajmy, że życzenia świąteczne zawsze są wyrazem pamięci i dobrych uczuć, więc warto się z nich cieszyć. To również miły dodatek do prezentów.

Krótkie, tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe 2024

Tradycyjne, krótkie życzenia to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy wolą prostotę i chcą aby ich życzenia przypadły wszystkim do gustu. Idealnie sprawdzą się dla każdego: rodziny, znajomych, przyjaciół czy współpracowników. Ich forma i treść są proste i klasyczne. Poniższe życzenia idealnie sprawdzą się do wysłania SMS-em

***

Niech w Święta w tym domu znajdzie się mnóstwo radości,

Życzę Ci dużo bliskości i całej gamy miłości.

Niech przez cały rok towarzyszy Ci uśmiech i dostatek,

przesyłam serdeczne życzenia i symboliczny opłatek!

***

Pięknej choinki, pysznych pierników,

mnóstwa prezentów i niezapomnianego czasu z bliskimi!

***

W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi,

Niech się Wam mili, Najlepiej powodzi!

***

Kiedy świąteczny stół się ugina,

śpiewa kolędy cała rodzina,

na niebie pierwsza gwiazdka już świeci

niech Cię bogaty Mikołaj odwiedzi.

***

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku przesyła ...

***

Niech święta Bożego Narodzenia,

przyniosą Ci radość, pokój i wzajemną życzliwość.

Niechaj staną się źródłem wzmacniania ducha,

który pomoże spełnić Twoje najskrytsze marzenia.

***

W ten wigilijny dzień zaśnieżony,

kiedy w kościele uderzą dzwony,

przyjmijcie gorące życzenia radości,

a w Nowym Roku szczęścia,

zdrowia i pomyślności

***

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Ci spokojnie oraz przyjemnie spędzonego czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Chwil pełnych miłości, radości oraz cudownej atmosfery.

***

Piękne życzenia świąteczne

Życzenia to miły dodatek do prezentów, a także wyraz pamięci i dobrych uczuć. Kiedyś dobre słowo – czyli dobre życzenie – traktowane było jako dar. Piękne życzenia ucieszą każdego. Jedni lubią sami układać życzenia bożonarodzeniowe, zaś inni wolą skorzystać z gotowych życzeń. Jeśli należysz do tej drugiej grupy i szukasz pięknych życzeń na Boże Narodzenie, to dobrze trafiłeś. Mamy coś w sam raz dla ciebie.

***

Niech Bóg oświeca Twoje drogi codziennego życia, obdarzy Cię błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Wesołych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia!

***

Wesołych Świąt! Niech magia Bożego Narodzenia przyniesie do Twojego życia radość, spokój i nadzieję. Niech każdy dzień świąteczny będzie pełen uśmiechów i miłości.

***

Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie zatem z rąk naszych, garść życzeń najlepszych zdrowia, spokoju, radości, a w Nowym Roku - olbrzymiego rogu obfitości.

***

Choć los rzucił Cię daleko stąd,

w myślach z Tobą będę.

Na odległość życzę Ci

wesołych świąt w sercu śląc kolędę.

***