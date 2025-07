Czy ogórki kiszone się pasteryzuje?

Nie, ogórków kiszonych nie powinno się pasteryzować, jeśli zależy Ci na tradycyjnym, głębokim smaku i właściwościach kiszonki. Pasteryzacja polega na podgrzaniu słoików do wysokiej temperatury, co zabija bakterie – w tym te dobre, odpowiedzialne za naturalną fermentację. A właśnie dzięki nim ogórki zyskują kwaśny smak, wartości odżywcze i działanie probiotyczne.

Dlaczego nie powinno się pasteryzować kiszonych ogórków?

Oto główne powody, dla których kiszonek nie powinno się pasteryzować. Otóż pasteryzacja:

Zatrzymuje fermentację – pasteryzacja niszczy bakterie kwasu mlekowego.

– pasteryzacja niszczy bakterie kwasu mlekowego. Zmienia smak – kiszone ogórki po pasteryzacji są mniej intensywne i tracą naturalną kwaśność.

– kiszone ogórki po pasteryzacji są mniej intensywne i tracą naturalną kwaśność. Rozmiękcza ogórki – wysoka temperatura pogarsza strukturę ogórków, nie są już twarde i chrupiące.

– wysoka temperatura pogarsza strukturę ogórków, nie są już twarde i chrupiące. Pozbawia wartości odżywczych – giną enzymy i probiotyki korzystne dla jelit.

Jak kisić ogórki, żeby były twarde i chrupiące?

Ogórki powinny być całkowicie zanurzone w solance,

Sól powinna być kamienna niejodowana,

Zakrętki powinny być szczelne.

Ogórki powinny być układane w czystych, wyparzonych słoikach,

Słoiki powinny być trzymane początkowo w temperaturze pokojowej, a potem w chłodnym i ciemnym miejscu np. piwnicy,

Jak przechowywać kiszone ogórki bez pasteryzacji?

Przez pierwsze 3-5 dni trzymamy słoiki w temperaturze pokojowej (ok. 20–22°C). Po 3 dniach ogórki stają się małosolne - lekko kwaśne i jędrne. Po 5 dniach zaczyna się już fermentacja właściwa - ogórki robią się intensywniejsze w smaku, ale jeszcze nie są zbyt kwaśne. W tym momencie najlepiej przenieść je do chłodnego (5-10°C) i ciemnego miejsca (piwnica, spiżarnia, lodówka). W takich warunkach fermentacja nadal zachodzi, ale bardzo wolno i stabilnie. Smak ogórków staje się pełny i kwaśniejszy. Będą one gotowe po ok. 10–14 dniach – zależnie od temperatury i preferowanego stopnia ukiszenia.

Ważne. Nie odwracamy słoików z ogórkami do góry dnem, gdyż uszczelnia to wieczko, co utrudnia wyjście gazów fermentacyjnych. Po kilku tygodniach ogórki same się zakonserwują kwasem mlekowym. Ogórki powinny być całkowicie zanurzone w solance - to klucz do tego, aby się nie psuły. Tak przechowywane ogórki mogą stać przez wiele miesięcy, bez pasteryzacji.

Dokładny i sprawdzony przepis na ogórki kiszone w słoikach