Tradycja składania życzeń na Boże Narodzenie

Co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy sobie nawzajem życzenia. Tradycja ta jest obecna w polskiej kulturze od dawna. Wywodzi się ona z przekonania, że życzenia - w postaci dobrego słowa - miały moc sprawczą i były traktowane jako forma daru.

Tradycyjnie życzenia były składane w Wigilią. Kiedyś jedyną formą ich składania była forma ustna. Obecnie mamy więcej możliwości do wyboru - są one przekazywane np.: w formie kartek świątecznych, smsów maili lub też za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu możemy je złożyć wszystkim osobom, które są dla nas ważne nawet, jeśli dzielą nas setki lub tysiące kilometrów. Niemniej jednak bez względu na to, jak są one złożone, życzeniaświąteczne zawsze cieszą, ponieważ są one wyrazem pamięci i dobrych uczuć.

Uniwersalne życzenia bożonarodzeniowe 2024

Tradycyjne, uniwersalne życzenia to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy preferują prostotę oraz chcą, by ich życzenia każdemu przypadły do gustu. Ich forma i treść są niezmienne, a niewątpliwą zaletą jest to, że są uniwersalne. Doskonale sprawdzą się dla każdego, od rodziny, po przyjaciół, znajomych czy współpracowników.

***

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością, a w Waszym domu niech zagości szczęście i dostatek.

Cudownych i pachnących choinką świąt Bożego Narodzenia.

***

W ten wigilijnydzień zaśnieżony,

kiedy w kościele uderzą dzwony,

przyjmijcie gorące życzenia radości,

a w Nowym Roku szczęścia,

zdrowia i pomyślności.

***

Z dźwiękiem dzwonów melodyjnych,

Wraz z opłatkiem wigilijnym,

W dzień Bożego Narodzenia,

Ślemy serdeczne te życzenia

Zdrowia, szczęścia, powodzenia

I w Nowym Roku marzeń spełnienia.

***

Jak obyczaj stary każe,

według ojców naszej wiary,

pragnę złożyć Wam życzenia,

w dniu BożegoNarodzenia.

Niech ta Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku,

zaprowadzi Was do szczęścia

i radości w Nowym Roku!

***

Życzę niezwykłych świątecznych radości,

niezapomnianego smaku

świątecznych przysmaków

i wciąż nowych możliwości

w życiu w nadchodzącym roku.

Tajemnica Bożego Narodzenia

niech wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością,

a blaskiem swym niech oświeca

wszystkie dni nadchodzącego roku

***

Najserdeczniejsze życzenia

Cudownych świąt Bożego Narodzenia,

Ciepła i wielkiej radości,

Miłych oraz hojnych gości,

Pod choinką dużo prezentów,

A w Waszych sercach, drodzy, wiele sentymentów.

***

Białe myśli lekkie jak puch

niech anioł przywieje z nieba,

otworzy skrzydłem nadziei

i kolędę zaśpiewa.

Bo dzisiaj jest piękny dzień,

wszystko się rodzi na nowo,

więc w blasku tajemnych świąt

żyj zdrowo i kolorowo.

***

Piękne i wzruszające życzenia na Boże Narodzenie dla najbliższych

Niektórzy lubią wymyślać własne życzenia, inni zaś korzystają z gotowych szablonów. Jeśli szukasz wzruszających i pięknych życzeń na Boże Narodzenie, to mamy coś dla ciebie. Tradycyjne bożonarodzeniowe życzenia są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy wolą prostotę i chcą aby ich życzenia przypadły wszystkim do gustu. Piękne i wzruszające świetnie sprawdzą się dla każdego: rodziny, znajomych, przyjaciół czy współpracowników.

***

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

***

Piękna gwiazda betlejemska oświetlała drogę.

Niech i Tobie ją wskazuje, z serca wygna trwogę.

***

Gdy przyjdą święta w srebrnej bieli

gdy Stary Rok w Nowy się zamieni

przyjmij gorące me życzenia

niech się Ci spełnią wszystkie marzenia.

z okazji świąt Bożego Narodzenia.

***

Gdy pierwszą gwiazdkę ,

ujrzysz na niebie,

Wspomnij tych,

co kochają Ciebie,

Gdy pierwsza zgaśnie,

a druga zabłyśnie,

niech Cię aniołek,

Ode mnie uściśnie!

***

Śmieszne i zabawne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2024

Śmieszne, zabawne życzenia z okazji Bożego Narodzenia idealnie sprawdzą się dla przyjaciół, znajomych oraz dla wszystkich, którzy mają duże poczucie humoru.

***

Bardzo dużo prezentów,

mało w życiu zakrętów,

Dużo bąbelków w szampanie,

Kogoś, kto zrobi śniadanie,

a na każdym kroku

szczęścia w Nowym Roku!

***

Śniegu po nerki, udanej pasterki,

prezentów moc, miłości co noc,

smacznego bigosu, gwiazdki z kosmosu

oraz tyle radości ile karp ma ości.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia życzy...

***

Mikołaja w kominie, prezentów po szyję.

Dwa metry choinki, cukierków trzy skrzynki.

Przed domem bałwana, sylwestra do rana.

Pysznej wigilijnej kolacji i mnóstwa atrakcji.

***

Na choince bombki wiszą,

śledzie się popularnością cieszą.

Barszczyk w sekund może dwie,

zniknął, gdzie zapodział się?

My tu razem tak siedzimy,

o prezentach myślimy.

Ale już opanuj się.

To są święta, czyż nie?

***

Mikołaja z długą brodą,

Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie,

Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy...

***