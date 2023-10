Do pewnego momentu w historii ludzkości istniała tylko jedna grupa krwi – grupa 0. Dopiero później zaczęto rozróżniać dodatkowe grupy - A, AB i B. Około 1920 roku zrodziła się idea wpływu grupy krwi na nasze ciało i osobowość. Choć nie ma wyraźnych dowodów naukowych, które by ją potwierdzały - cieszy się ona sporą popularnością.

Grupa krwi a osobowość. Czy grupa krwi wpływa osobowość?

Duże zainteresowanie tematem wpływu grup krwi na osobowość i wzorce postępowania przypadło także na lata 70. XX wieku. W Japonii na podstawie grup krwi układa się horoskopy, szuka partnerów życiowych, a nawet dostosowuje metodę edukacji.

Japończycy poważnie podchodzą do kwestii wpływu grupy krwi człowieka na jego osobowość. Jakimi cechami, zdaniem Japończyków, cechują się osoby o określonej grupie krwi?

Osoby z grupą krwi A

Według tej teorii osoby z grupą krwi A są spokojne, uprzejme i cierpliwe. Nie lubią dużych zbiorowości, niechętnie wyrażają swoje zdanie i zdradzają swoje uczucia. Dążą do sukcesu i harmonii i nierzadko są perfekcjonistami. To często osoby o artystycznej duszy, ale zarazem ostrożne i nierzadko uparte. Osoby z grupą krwi A są konserwatywne i często zdystansowane. Są to osoby lojalne, ale też skryte.

Osoby z grupą krwi B

Zdaniem wielu Japończyków osoby z grupą krwi B są kreatywne, elastyczne i optymistyczne. Zazwyczaj wszystko, co robią, robią z pasją. Bywają zapominalskie i czasem nieodpowiedzialne. Są to osoby empatyczne, z dużym zrozumieniem dla innych i łatwością nawiązywania kontaktów. Mężczyźni z grupą krwi B w Korei nie są jednak uznawani za odpowiedni "materiał na męża". Mają opinię "graczy", osób sprytnych, przebiegłych, samolubnych. Osoby z tą grupą krwi to, według tej teorii, indywidualiści, wierzący w swoje zasady i wytrwale dążący do celu. Bywają jednak egocentryczne.

Osoby z grupą krwi AB

AB to zdaniem osób wyznających tę teorię osoby niezdecydowane, pamiętliwe i zdystansowane. To także racjonaliści o niezwykłym uroku osobistym cieszący się dużą popularnością wśród innych. Mimo to nieobce są im zmiany nastrojów i problemy w radzeniu sobie z natłokiem zadań. Są jednocześnie odpowiedzialni, godni zaufania i pomocni.

Osoby z grupą krwi 0

Grupa krwi 0 charakteryzuje się pewnością siebie, ambicją i solidnością. Osoby z tą grupą krwi potrafią jednak zachowywać się także arogancko i nieczule. Postrzegane są jako osoby o naturalnych skłonnościach przywódczych. Nierzadko mają niezaspokojony głód sukcesu i nie boją się podejmować ryzyka. Osoby z grupą krwi 0 są otwarte i żywiołowe, elastyczne i empatyczne. Niestety, ich słomiany zapał często utrudnia im doprowadzenie spraw do końca.

Co mówi o mnie moja grupa krwi?

Czy grupa krwi ma znaczenie? Świat zachodni nie wiąże grupy krwi z osobowością, ale – częściej – z predyspozycjami organizmu do niektórych schorzeń i chorób. W odniesieniu do grupy krwi na Zachodzie często także stosuje się określone diety. Dla przykładu, w 1997 roku została opublikowana książka Petera D’Adamo pt. "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi". Autor uważa, że w zależności od grupy krwi powinno się stosować określony jadłospis.

Naukowcy uważają też, niektóre grupy krwi mogą zwiększać ryzyko wystąpienia pewnych chorób takich jak np. rak trzustki, choroby serca czy udar mózgu. Wyniki badań i idąca za nimi większa świadomość pozwalają wdrożyć odpowiednią profilaktykę. Ponadto, lekarze uspokajają, że grupa krwi stanowi tylko jeden z wielu czynników, który przyczynia się do ryzyka wystąpienia pewnych schorzeń.