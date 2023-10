Zbierz materiały pod kolaż jesienny

Kolaże z wykorzystaniem sezonowych darów natury to "must have" październikowych zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych. Główna zaleta? Prostota i dostępność kolorowego budulca, który można zebrać w lesie, parku lub przydomowym ogródku. W jesiennych kolażach nie może zabraknąć liści (dąb, kasztan, klon, brzoza, leszczyna, winogrono) – im więcej kształtów i kolorów, tym lepiej. Warto również wykorzystać zioła, trawy, pnącza i drobne gałęzie. Kasztany, żołędzie i orzechy zamoczone w farbie można wykorzystać jako naturalne stemple – do odbijania lub toczenia po kartce.

Obserwuj migrację ptaków

Reklama

Młodszych fanów przyrody warto zachęcić do wspólnej obserwacji procesu migracji ptaków. Starsze dzieci używające telefonów mogą podczas spaceru tworzyć własną kolekcję fotografii, a następnie sprawdzać w atlasie jaki gatunek "upolowały". Zbiór zdjęć warto wykorzystać do stworzenia atlasu ptaków. Prostą prezentację dziecko (lub nastolatek) może wykonać w programach typu Canva lub Power Point. Starsze dzieci z pewnością zainteresują się aplikacjami do rozpoznawania ptaków po śpiewie lub wyglądzie np. Merlin ID lub BirdNET.

Reklama

Reklama

Stwórz zielnik z aplikacją do rozpoznawania roślin

Zbieranie liści i ziół, suszenie, segregowanie i dekorowanie to klasyka jesiennych zabaw dla dzieci. Standardowe zielniki warto urozmaicać mniej typowymi dodatkami. Ciekawym pomysłem może okazać się np. zakup zestawu dekoracji do scrapbookingu (szarfy, naklejki, stemple, ozdobne dziurkacze, trymery). Młodzi fani technologii mogą tworzyć zielniki online, a materiały do prezentacji zbierać przy pomocy aplikacji typu Flora Incognita, czyli programów do rozpoznawania roślin.

Zaangażuj dziecko do prac w ogrodzie

Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci szkolne można z powodzeniem zaangażować do prostych prac w ogrodzie. Grabienie liści, usuwanie lżejszych gałązek, jesienne porządki, zbieranie ostatnich owoców – najprostsze aktywności mogą okazać się tymi, które sprawiają najwięcej radości. Październik to miesiąc zbierania orzechów i ostatnich plonów warzywnych przed przymrozkami m.in. dyni, marchwi, cukinii i patisonów. Z owoców – gruszek, jabłek, winogron, śliwek, pigwy, aronii.

Przygotuj kalendarz obserwacji pogody

Jesienna pogoda nie zawsze sprzyja dobremu nastrojowi. Co zrobić, aby zamiast obiektu narzekań stała się przedmiotem obserwacji? Samodzielnie przygotowana karta obserwacji pogody to sprawdzona metoda na zaangażowanie dziecka. Mały obserwator będzie codziennie odnotowywać temperaturę, wilgotność powietrza, opisywać pogodę (wiatr, rodzaj opadu, ciśnienie itd.) lub robić zdjęcia. Prosty spis może mieć dowolną formę – od zwykłego notatnika po wersje wirtualne. Gotowe, darmowe kalendarze pogody dla dzieci (do druku, do kolorowania) są dostępne w Internecie na stronach z materiałami edukacyjnymi.

Wspólne, jesienne wypieki – czas na dynię!

Jeśli owoce, to i owocowe, jesienne wypieki – biszkopt ze śliwkami, szarlotka z pigwą, tarta z jeżynami. W październikowych przepisach króluje niepodważalnie dynia. Warto zaangażować dzieci w pełny proces przygotowania wypieków – zakup dyni, wybór przypraw, ugniatanie ciasta. Z dyni można przygotować m.in. pyszne, korzenne serniki, tarty lub proste placuszki smażone na oleju (składniki: dynia tarta, jogurt, jajka, cukier, mąka pszenna, proszek do pieczenia; smażone jak racuchy).

Udekoruj dom wieńcami i lampionami

Obowiązkowy element zabaw z dynią to oczywiście przygotowanie lampionu. Najlepszym budulcem pod lampion będą dynie duże, nieobtarte i nieuszkodzone z gatunku zwyczajnych. Do dekoracji warto również wykorzystać dynie ozdobne, piżmowe lub hokkaido. Zamiast standardowego lampionu dziecko może przygotować październikowy wieniec w stylu jesiennym lub Halloween. Budulce dobieramy dowolnie stawiając na materiały naturalne i łatwo dostępne – gałęzie, ususzone trawy, liście, jesienne pnącza. W większości sklepów z dekoracjami można kupić bazę pod wieniec czyli okrąg z wikliny, słomy lub tworzywa sztucznego.