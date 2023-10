Japońskie sposoby na lepsze życie

Japońskie tradycje i rytuały nie stanowią już sekretnej wiedzy. Japończycy dzielą się swoimi sposobami na lepsze i szczęśliwsze życie w wielu książkach i poradnikach. Autorem jednego z nich jest Masaki Ishiguro. Opisuje w nim, jak podążać ścieżką ciągłego doskonalenia, dbałości o szczegóły, pasji i poszukiwania piękna. Oto 10 wybranych metod.

1. Miej cel

W wiosce na wyspie Okinawa żyje najwięcej stulatków na świecie. Przyczyną ich długowieczności są oczywiście głównie geny i zdrowa dieta. Ale wszyscy zgodnie podkreślają, że to nie wszystko. Trzecim składnikiem jest "ikigai”.

Ikigai to cel, dla którego wstają każdego dnia, czyli to, co nadaje życiu sens. Są to małe rzeczy, które sprawiają nam satysfakcję i mają pozytywny wpływ na innych, to co potrafimy robić i w czym jesteśmy dobrzy.

Każdy powinien znaleźć swoje własne ikigai. Dla szefa kuchni Jiro Ono jego ikigai polega na przygotowywaniu doskonałego sushi i poprawianiu nastroju klientów. Japońskie marki kierują się ikigai wprowadzając innowacje, które wzbogacają życie klientów.

2. Udoskonalaj się każdego dnia

Dążenie do ciągłego doskonalenia "Kaizen” pochodzi od słów Kai, czyli zmiana i Zen - dobro. Stosowane jest zarówno w biznesie jak i praktycznie we wszystkich aspektach życia. Opiera się na zasadzie: nie próbuj wprowadzać drastycznych zmian, podziel je na małe etapy lub zadania i każdego dnia stawaj się trochę lepszy.

Japończycy stosując tę prostą metodę stali się gospodarczą potęgą. Według nich ciągłe doskonalenie to filozofia i styl życia. Wychodzą z założenia dążenie do ulepszenia siebie nigdy nie ustaje.

3. Brak marnotrawstwa

Zdaniem Japończyków należy cenić to, co się ma, racjonalnie z tego niego korzystać i nie marnować. Często powtarzane przez nich słowa "Mottainai!” (co za marnotrastwo!) mogą odnosić się zarówno do żywności, przestrzeni, która nie została wykorzystana, jak i straty czasu lub marnotrawstwa talentów, energii i wszelkich innych zasobów.

Zasada "Mottainai” może pomóc nauczyć się szanować, doceniać i wykorzystywać to co jest w naszym otoczeniu, w codziennym życiu, a tym samym ułatwić realizację celów.

4. Zadbaj o atmosferę

Dobra energia jest dla Japończyków najważniejsza. To ona wpływa na nasz nastrój, zdrowie fizyczne i psychiczne. Dlatego dbają o projektowanie wnętrz tak, aby zapewnić sobie harmonijną przestrzeń. To podstawa Feng Shui i psychologii przestrzeni, które odpowiadają za dobrą energię w domu, samochodzie czy innej przestrzeni, w której spędzamy dużo czasu.

Estetyka, piękne wzornictwo, elegancja to cechy które powinno posiadać komfortowe, pełne spokoju otoczenie. Ale również minimalizm i koncepcja "mniej znaczy więcej". Odpowiednio dobrane materiały, kształty, kolory i oświetlenie, które nas otaczają mogą dać nam dobrą energię, spokój, koncentrację i witalność. Wnętrze, w którym nie czujemy się dobrze obniża nastrój lub samopoczucie.

5. Zadbaj o szczegóły

Japończycy są skrupulatni i skupieni na szczegółach, we wszystko, co robią wkładają troskę. Przykładem jest sztuka Origami. W gospodarce przejawia się w perfekcyjnym podejściu przy wytwarzaniu sprzętu elektronicznego, czy projektowaniu aut. Ma to zastosowanie począwszy od małych rzeczy, ale może prowadzić do osiągania wielkich celów.

6. Zawsze szukaj jakości

Czy wiesz, że w Japonii nie daje się napiwków? Jest to zakorzenione w koncepcji „omotenashi”. Podejście do obsługi klienta wiąże się z gościnnością i potrzebą zapewnienia jak najlepszej jakości usług. Dbałość o klienta, tak jak o gościa w swoim domu, nie wymaga niczego w zamian.

7. Szukaj i znajduj piękno we wszystkich

Są dwie podstawowe wartości japońskiej estetyki. Pierwsza reprezentuje prostotę i niedoskonałość. Druga nawiązuje do piękna i elegancji.

Japończycy dążą do odnajdywania piękna we wszystkim i we wszystkich. Tak samo jak można dostrzec piękno w rzeczach niedoskonałych, tak należy również doceniać cechy, które nas charakteryzują, odróżniają nas od innych, czynią wyjątkowymi i motywują do rozwoju osobistego.

8. Akceptuj to, czego nie możesz zmienić

Japońska filozofia shoganai uczy akceptować to, co jest poza naszą kontrolą. Akceptacja oznacza wkładanie energii w to, co można zmienić, nie marnując czasu na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Dzięki temu możemy wykorzystać swój potencjał na rozwój, innowacyjne pomysły i rozwiązania.

9. Miej kontakt z naturą

Integracja ze światem przyrody, empatia wobec zwierząt, roślin i innych żywych istot jest widoczna w życiu Japończyków. Objawia się m.in. w wysiłkach na rzecz recyklingu czy szacunku do żywności.

W Japonii bardzo popularna jest praktyka Shinrin Yoku prozdrowotna metoda kontaktu z naturą, która polega na wolnych, relaksacyjnych spacerach i odbiorze otoczenia wszystkimi zmysłami.

10. Żyj z pasją

Kiedy człowiek odkrywa swoje pasje, znajduje motywację do rozwoju i doskonalenia siebie. Chęć bycia lepszym każdego dnia popycha osiągania sukcesów w swojej dziedzinie.

Jak podkreśla Masaki Ishiguro, "znalezienie pasji w życiu nie jest czymś, co można ograniczyć tylko do pracy, jest wiele sposobów, aby żyć lepiej, z życzliwością, wkładając pasję w to, co robimy". Radzi aby szukać swojego celu z radością, chęcią uczenia się i eksperymentowania.