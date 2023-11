Zarówno Polski Bank Komórek Macierzystych, jak i Fundacja DKMS od lat podnoszą świadomość społeczną na temat istotnej roli komórek macierzystych w leczeniu wielu chorób hematologicznych i onkologicznych. Jak podaje Polska Agencja Prasowa w listopadzie będą wspólnie działać w wielu polskich miastach na rzecz podniesienia świadomości o byciu dawcą szpiku lub przekazaniu krwi pępowinowej do publicznego banku.

Wspólne działania na rzecz chorych

O wspólnych działaniach w istotnej dla pacjentów inicjatywie głos zabrali przedstawiciele obu organizacji.

- Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy połączyć siły z Fundacją DKMS w tej ważnej inicjatywie. Wspólna akcja to wyraz naszej determinacji w dążeniu do poprawy zdrowia publicznego i wsparcia chorych w Polsce. Każda zebrana próbka komórek macierzystych, każdy nowy potencjalny dawca to nadzieja dla kogoś, kto walczy o zdrowie i życie. Wierzymy, że dzięki naszej współpracy możemy przyczynić się do zwiększenia szans na powodzenie leczenia wielu pacjentów - mówi lek. Tomasz Baran, wiceprezes zarządu PBKM.

- Pomimo ponad 40 milionów potencjalnych dawców szpiku na świecie i ponad 2 milionów w Polsce nadal są sytuacje, gdy w bazie potencjalnych dawców szpiku nie ma osoby zgodnej z pacjentem, która dzieląc się cząstką siebie, mogłaby pomóc mu wygrać z chorobą. Fundacja DKMS każdego dnia stara się nawiązywać współprace, które pozwalają poszerzać ideę dawstwa szpiku wśród społeczności. Wspólna akcja PBKM oraz Fundacji DKMS pokazuje, że mając podobną misję, można łączyć siły, aby pomagać kolejnym pacjentom - mówi Natalia Banasik, starsza koordynatorka ds. rekrutacji dawców Fundacji DKMS.

Rola publicznego banku krwi

Rodzicom, oddanie krwi pępowinowej kojarzy się zazwyczaj z prywatnym przechowywaniem komórek na wypadek późniejszej choroby dziecka. Celem akcji jest jednak zwrócenie uwagi na oddawanie krwi do publicznego banku, z którego skorzystać będą mogli bliźniacy genetyczni z całego świata. Tak oddana krew pępowinowa ma szansę podarować zdrowie kolejnym chorym.