Dlaczego szkła w okularach parują?

Główną przyczyną parowania szkieł okularowych jest wysoka wilgotność powietrza. Okulary parują najczęściej po wejściu do pomieszczenia, w którym temperatura jest znacznie wyższa niż na zewnątrz. Ciepłe powietrze w pomieszczeniu zawiera dużo cząsteczek pary wodnej, która osadza się na chłodniejszych powierzchniach. Jedną z takich powierzchni są właśnie okulary, których właściciel przebywał na zewnątrz, w znacznie niższej temperaturze. W związku z tym problem zaparowanych okularów pojawia się najczęściej jesienią i zimą. To wówczas wspomniana różnica temperatur jest duża.

Problem parujących okularów pojawia się jednak też w innych sytuacjach niż wejście z zimna do ciepłego pomieszczenia. Okulary parują również, kiedy odkrywamy garnek z gotującą się zupą, otwieramy gorący piekarnik, bierzemy gorącą kąpiel, a nawet, kiedy chcemy cieszyć się aromatem filiżanki kawy.

Sprawdzone sposoby na zaparowane okulary

Sposobów radzenia sobie z problemem parujących okularów jest kilka. Najprostszy, ale jednocześnie najbardziej uciążliwy, to po prostu odczekanie na samodzielne odparowanie szkieł. Może to jednak potrwać długo i sprawić, że będziemy czuli się niekomfortowo, nie mogąc patrzeć na to, co dzieje się wokół nas. W takiej sytuacji problematyczne stanie się zrobienie zakupów w sklepie, czy zamówienie jedzenia w restauracji.

W związku z tym najlepiej nie dopuścić do zaparowania okularów. Istnieją na to skuteczne sposoby. Wystarczy chwila, aby na długo zapomnieć o tym jesienno-zimowy problemie. Na rynku dostępnych jest szereg specjalistycznych preparatów, które zapobiegają parowaniu szkieł okularowych. Jednak zamiast kupować taki środek, warto wypróbować domowe sposoby na zaparowane okulary.

Domowe sposoby na zaparowane okulary. Woda z mydłem lub płynem do naczyń

Mycie okularów wodą z dodatkiem mydła lub płynu do naczyń to jedna z najpopularniejszych metod ochrony szkieł przed parowaniem. Jest szybka i tania. Wystarczy kilka kropel mydła lub płynu do naczyń dodać do wody, a następnie umyć nią szkła. Później trzeba jeszcze tylko zostawić je do wyschnięcia i wypolerować miękką ściereczką, najlepiej z mikrofibry. Do tak zabezpieczonych szkieł nie przywierają już tak szybko cząsteczki pary wodnej. W związku z tym okulary nie zaparowują.

Gliceryna w walce z parowaniem okularów

Kolejnym domowym sposobem walki z zaparowanymi okularami jest gliceryna, którą bez problemu kupimy w aptece czy drogerii. Wystarczy kilka jej kropel nanieść na miękką ściereczkę z mikrofibry, a następnie przetrzeć nią szkła okularów. Następnie należy drugą - czystą - ściereczką wypolerować okulary i już można cieszyć się doskonałym widzeniem.

Co zrobić, by okulary nie zaparowały? Pianka do golenia

Innym specyfikiem, który zapobiega parowaniu okularów, jest pianka do golenia. Należy nakładać ją na szkła podobnie jak glicerynę.

Wszystkie wyżej wymienione domowe sposoby na zaparowane okulary są szybkie i skuteczne. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że po pewnym czasie wymagają powtórzenia.