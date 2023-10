Dlaczego okna parują?

Problem parujących okien narasta wraz z tym, jak szczelne są okna. Trzymają one temperaturę wewnątrz pomieszczeń, nie ma swobodnej cyrkulacji powietrza i to może powodować, że na szybach pojawia się wilgoć. Lata temu, gdy wstawiano głównie okna drewniane, ich szczelność pozostawiała wiele do życzenia – ale ich plusem było to, że o parowaniu nie było mowy.

Reklama

Okna parują głównie z powodu różnicy temperatur – kiedy zimna szyba "spotka się" z ciepłym powietrzem, na jej powierzchni osadza się para. Innym powodem może być również zbyt wysoki poziom wilgotności w pomieszczeniu. To dlatego najczęściej parują okna w łazienkach i kuchniach.

Reklama

Kiedy parujące okna powinny martwić?

Czy koniecznie trzeba pozbywać się wilgoci z okien? Nie w każdym przypadku para powinna martwić. Kiedy jednak zwrócić na to szczególną uwagę?

gdy okna parują w środku – najpewniej jest to wada konstrukcyjna;

– najpewniej jest to wada konstrukcyjna; gdy wilgoć osiada na oknach wewnątrz – aby nie dopuścić do rozwoju pleśni.

Reklama

Jeżeli jednak okno paruje na zewnątrz, wystarczy wytrzeć je suchą ściereczką. W tym przypadku różnice temperatur sprawiają, że jest to zjawisko zupełnie normalne.

Co zrobić, gdy parują ci okna?

Przede wszystkim przez parujące okna nic nie widać. Jak więc pozbyć się wilgoci z okien?

Rośliny pochłaniające wilgoć

Świetnym sposobem, który ma również inne mocne strony, jest zakup roślin, które pochłaniają wilgoć, i ustawienie ich w pomieszczeniach, w których okna najczęściej parują. Sprawdzą się między innymi:

bluszcz angielski,

bluszcz pospolity doniczkowy,

paproć,

skrzydłokwiat,

oplątwa,

wężownica,

storczyk,

palma koralowa.

Korzyści się mnożą, ponieważ niektóre rośliny wpływają również na jakość powietrza w pomieszczeniach. Ponadto pełnią też funkcję dekoracyjną i doskonale się prezentują. Trzy pieczenie na jednym ogniu!

Wietrzenie mieszkania

Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść. Zastanawiasz się, co zrobić, gdy parują okna? Po prostu wietrz częściej. Wietrzenie mieszkania jest bardzo istotne w przypadku występowania wilgoci na oknach. Zapewniasz odpowiednią cyrkulację powietrza.

Warto też rozszczelnić okna, by przepływ był stały. Wiele okien ma systemy lato – zima. Zastanów się, czy nie warto korzystać z wersji letniej przez cały rok. Być może w mieszkaniu będzie nieco chłodniej, ale wilgotność nie będzie zbyt wysoka.

Pochłaniacze wilgoci. Domowy sposób

Domowym pochłaniaczem wilgoci z okien i nie tylko mogą być woreczki z solą ustawione blisko parujących okien. Sól świetnie radzi sobie z tym zadaniem, a co więcej – jeżeli zauważamy, że w solniczkach mokrzeje, jest znakiem, że poziom wilgotności w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. Warto zwracać na to uwagę.

Pochłaniacze wilgoci można kupić także w sklepie, składają się zazwyczaj ze specjalnego wkładu i pojemnika, w którym skrapla się woda.

Najdroższym sposobem jest zakup elektrycznego pochłaniacza wilgoci, który będzie działał automatycznie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Może on pochłonąć nawet do 20 litrów wody dziennie. Przy zakupie warto zwracać uwagę na jego wydajność.